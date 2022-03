Un forfait mobile à 5€ par mois avec 60Go ou 50Go, quelle promo choisir ?

À la recherche d'un forfait mobile à prix mini ? Vous hésitez parmi les différentes offres promotionnelles ? Découvrez dans cet article un battle de deux forfaits à moins de 5€ avec les opérateurs Prixtel et Syma Mobile !

Prixtel et Syma Mobile : de 50Go à 70Go dès 4,90€

Les opérateurs Prixtel et Syma Mobile proposent tous deux un forfait à prix mini disponible encore quelques jours, plus précisément jusqu'à ce mardi 15 mars à 23h59. Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans frais.

Le forfait Le petit de Prixtel est à prix réduit la première année d'abonnement. Son premier palier data est à 4,99€ par mois pendant 1 an au lieu de 9,99€ et vous offre jusqu'à 50Go d'internet en France. 10Go (inclus) sont fournis pour votre connexion depuis l'UE et les DOM. Par ailleurs, l'illimité sera de mise pour communiquer partout au sein de l'UE.

Le forfait Le cinq de Syma Mobile coûte quant à lui la somme de 4,90€ par mois sans condition de durée ! Avec ce dernier, vous profiterez de 60Go en France métropolitaine, dont 4Go utilisables depuis l'Europe et les DOM. Vous bénéficierez également de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis l'ensemble de ces destinations.

Quel forfait à moins de 5€ choisir : Le petit ou Le cinq ?

Voici nos critères de sélection pour vous aider à faire votre choix :

Le prix : à data égale, le forfait Le cinq de Syma Mobile est plus avantageux. En effet, pour 60Go le forfait Le petit est à 7,99€/mois tandis que le forfait Le cinq est à 4,90€/mois. Aussi, au-delà d'un an d'abonnement, le prix du forfait Le petit augmentera de 5€/mois sur les trois paliers data*, contrairement à l'offre Le cinq qui bénéficie d'un tarif préférentiel sans condition de durée !

La flexibilité : seul le forfait Le petit est flexible avec une enveloppe data composée de trois paliers : 50Go/60Go/70Go.

La data à l'étranger : le forfait Le petit est plus généreux avec ses 10Go (contre 4Go) dédiés à cet usage.

L'ouverture des communications vers les DOM : seul le forfait Le cinq inclut les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM. Avec le forfait Le Petit, ces communications seront comptabilisées en hors-forfait.

Les petits plus : c'est selon vos goûts ! Le forfait Le petit est neutre en CO2. Le forfait Le cinq propose des options payantes pour agrémenter votre offre mobile selon vos besoins et envies ("appels illimités", "international", "Internet 5Go", etc.).

*tarifs mensuels réduits pendant 1 an : 50Go à 4,99€ / 60Go à 7,99€ / 70Go à 9,99€