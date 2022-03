Dernier jour du RED DEAL : Le Xiaomi Redmi Note 11 est offert avec ce forfait RED

Si vous êtes passé à côté de l'offre RED DEAL "smartphone offert + forfait 100Go", il est encore temps d'y remédier ! En effet, cette dernière est valable jusqu'à ce soir, 23h59, et vous permet d'acquérir gratuitement le Xiaomi Redmi Note 11. Venez la (re)découvrir en détail dans cet article.

RED DEAL : le Xiaomi Redmi Note 11 offert

Dans le cadre de l'opération RED DEAL, encore valable jusqu'à ce soir - 23h59, l'opérateur RED by SFR vous propose d'obtenir à titre gratuit le Xiaomi Redmi Note 11 neuf, d'une valeur de 249€ ! Pour ce faire, il vous faudra souscrire pendant au moins deux années au forfait 100Go que nous vous présentons dans le détail en deuxième partie d'article.

Si vous êtes intéressé, sachez que votre smartphone pourra vous être expédié sous 24 à 48 heures et gratuitement si vous opter pour la livraison en point relais. De coloris noir, le Xiaomi Redmi Note 11 dispose d'un écran de 6,43 pouces et offre une capacité de mémoire de 128Go. Vous aurez également la possibilité d'ajouter une Card SD afin d'enregistrer davantage de documents et médias. Notez par ailleurs que les applis Google sont directement intégrées à votre smartphone. Enfin, votre nouvelle carte SIM vous coûtera la somme unique de 1€. Vous pourrez retrouver l'ensemble des caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 11 sur le site officiel de l'opérateur.

Xiaomi Redmi Note 11 acheter au meilleur prix Rakuten

178,31 € Rakuten

Fnac Marketplace 188,50 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 199,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Le forfait 100Go à 15€ par mois

Vous l'aurez compris, pour bénéficier de l'offre RED DEAL, vous devrez vous engager pendant 24 mois en souscrivant au forfait mobile RED 100Go à 15€ par mois. Celui-ci vous permet de surfer sur le net à hauteur de 100Go en France métropolitaine.

Lorsque vous voyagez à travers les pays de l'Union européenne, les départements d'outre-mer ainsi qu'en Suisse et en Andorre, vous pourrez apprécier les 15Go supplémentaires dédiés à votre connexion internet depuis ces destinations.

En termes de communication, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez depuis toutes les zones précitées grâce à l'illimité. Plus précisément depuis la Métropole, vous pourrez communiquer comme suit :