La série Xiaomi 12 sera annoncée pour un lancement Européen le 15 mars

Officielle depuis fin décembre, la nouvelle série de smartphones Xiaomi 12 sera proposée aux marchés internationaux dans les prochains jours. Elle est composée des modèles Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro dont voici tous les détails.

Les nouveaux smartphones haut de gamme Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro seront très bientôt une réalité pour notre marché. Le Xiaomi 12 propose un format relativement compact avec des mesures de 152,7 mm de haut pour 69,9 mm de large et 8,6 mm de profil contre 163,6 mm de haut, 74,6 mm de large et 8,16 mm d’épaisseur pour la version Pro.

Le Xiaomi 12 fait 180 grammes sur la balance contre 205 grammes pour le Xiaomi 12 Pro. Leurs capteurs photo sont logés dans le coin supérieur, à gauche, sur une plaque qui reprend le même ton que le reste de la coque. Les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro sont déclinés en violet, gris ou bleu.

Pour la partie photo, il embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec 6 lentilles associé à un capteur de 13 mégapixels pour le grand-angle et un objectif à macro de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, il utilise un capteur de 32 mégapixels. Pour la version Pro, on peut compter sur 3 capteurs de 50 mégapixels à l’arrière et le même capteur à l’avant.

Le Xiaomi 12 est animé par la puce Snapdragon 8 Gen 1, comme le Xiaomi 12 Pro avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Il embarque une batterie de 4500 mAh contre 4600 mAh sur le Pro avec la possibilité de charge à 66 watts pour le premier et 120 watts pour le deuxième, les deux pouvant se charger sans fil à 50 watts et proposer également la charge inversée. Le chargeur est livré avec le mobile. Les deux smartphones disposent d’écrans AMOLED de 6,28 pouces pour le Xiaomi 12 et 6,73 pouces pour le Xiaomi 12 Pro. Leur fréquence de rafraîchissement est adaptative entre 1 et 120 Hz et on peut compter sur une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Ils sont 5G, Wi-Fi 6E et NFC. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran et ils sont équipés d’un émetteur infrarouge pour piloter n’importe quelle télévision ou lecteur DVD.

Les deux smartphones profitent de plusieurs haut-parleurs : 2 pour le Xiaomi 12 et 4 pour le Xiaomi 12 Pro avec une compatibilité Dolby Atmos. Une présentation jeudi prochain aura lie pour annoncer les prix des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro pour la France ainsi que les déclinaisons proposées.

