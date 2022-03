Vivo dévoile le nouveau Vivo Y76 5G avec capteur photo de 50 mégapixels

La marque Vivo vient d’annoncer vouloir étoffer sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec la commercialisation mi-avril du nouveau modèle Y76 5G. Doté d’un capteur de 50 mégapixels intégré dans un appareil qui fait moins de 8 mm d’épaisseur, il se charge également rapidement avec une puissance de 44 watts. En voici tous les détails.

Vivo élargit sa gamme de smartphones de milieu de gamme avec le nouveau Vivo Y76 5G. Ce modèle propose un design assez conventionnel avec une finesse assez remarquable puisqu’il s’agit du mobile le plus fin de la série avec 7,79 mm d’épaisseur. Le mobile est décliné en bleu (aurore) ou gris (foncé midnight). Cette finesse ne l’empêche pas d’embarquer une batterie d’une capacité de 4100 mAh capable de supporter la charge à 44 watts, avec le bloc d’alimentation idoine fourni par le fabricant. Vivo annonce la possibilité d’une charge de 32 minutes qui permettrait de gagner 70% de la capacité de la batterie.

À l’intérieur, la fiche technique

Techniquement, le smartphone Vivo Y76 5G est animé par une puce MediaTek Dimensity 700 compatible 5G et gravée en 7 nm associée à 8 Go de mémoire vive. Notez l’implémentation de la fonction Ram Etendue 2.0. Grâce à celle-ci, il est possible de profiter de 4 Go de mémoire vive supplémentaires, puisés dans la mémoire de stockage afin d’optimiser la vitesse de chargement des applications et des fonctionnalités. On peut compter sur la présence de 128 Go d’espace de stockage en totalité.

Pour la partie photo, le Vivo Y76 5G est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec un autre capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro et 2 mégapixels pour l’optimisation des portraits. Pour les selfies, il y a un capteur de 16 mégapixels installé en façade. Plusieurs modes de photos sont disponibles dont Vision Nocturne extrême 2.0, Fun Shot, Beauté du visage et Portrait multi-styles. Le Vivo Y76 5G utilise un écran LCD IPS de 6,58 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels à 60 Hz, comme le Vivo Y33s. Notez la présence d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil.

Le nouveau smartphone Vivo Y76 5G sera disponible à partir de mi-avril pour 349 € avec 128 Go d’espace de stockage.

Vivo Y33s acheter au meilleur prix Rakuten

201,58 € Rakuten

Boulanger 229,00 € acheter Boulanger

Rue du Commerce 259,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix