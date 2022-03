iPhone 13 mini ou iPhone SE 2022 : lequel acheter ?

Vous avez envie d’un smartphone qui soit très compact mais qui vous apporte toute la puissance et l’ergonomie dont vous avez besoin au quotidien ? Vous hésitez entre l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

La marque à la pomme ne fait pas que des grands smartphones puisqu’elle propose également des téléphones mobiles beaucoup plus compacts mais qui ne déméritent pas pour autant, loin de là. En effet, non seulement, ils proposent des designs aussi aboutis que les plus grands mais également des performances tout à fait à la hauteur. Entre l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 2022, c’est le premier qui est le plus léger avec 141 grammes sur la balance contre 144 grammes pour le deuxième qui peut se targuer d’être le plus fin avec 7,3 mm d’épaisseur contre 7,65 mm pour l’iPhone 13 mini. Des deux, c’est ce dernier qui est le plus compact avec 131,5 mm de haut contre 138,4 mm et 64,2 mm de large contre 67,3 mm. Les deux appareils sont déclinés en plusieurs coloris. L’iPhone 13 mini arbore le même design que ses grands frères, aux profils plats alors que l’iPhone SE 2022 est plus en rondeur, comme l’iPhone 8 dont il s’inspire directement.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez lequel est le plus puissant entre l’iPhone SE 2022 et l’iPhone 13 mini, sachez qu’ils proposent les mêmes performances étant donné qu’ils profitent tous les deux d’une puce Apple A15 Bionic avec 4 Go de mémoire vive LPDDR5. La capacité de stockage commence à 64 Go pour l’iPhone SE 2022 ce qui permet d’avoir un prix plus intéressant alors que l’autre propose un minimum de 128 Go pour monter jusqu’à 512 Go, sachant que ni l’un ni l’autre ne supporte de carte mémoire supplémentaire. L’écran le plus intéressant est installé sur l’iPhone 13 mini avec une dalle AMOLED de 5,4 pouces affichant une définition de 1080x2340 pixels et compatible Dolby Vision, plus gratifiante que la dalle LCD montée sur l’iPhone SE 2022 sur 4,7 pouces et affichant 750x1334 pixels. Les deux sont rafraîchit à « seulement » 60 Hz alors que la concurrence propose bien souvent 90 Hz, voire 120 Hz permettant d’avoir des défilements plus fluides.

Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6. Ils sont NFC et étanches à l’eau ainsi qu’à la poussière. On ne connaît pas la capacité exacte de la batterie de l’iPhone SE 2022 mais celle de l’iPhone 13 mini fait 2406 mAh.

Enfin, pour la partie photo, l’iPhone 13 mini doit offrir des images plus réussies que son compétiteur du jour puisqu’il dispose de deux capteurs de 12 mégapixels dont un est stabilisé alors que l’iPhone SE 2022 utilise un seul capteur de 12 mégapixels aussi. À l’avant, l’iPhone 13 mini est équipé d’un capteur de 12 mégapixels alors qu’il ne propose que 7 mégapixels sur l’objectif frontal de l’iPhone SE 2022.