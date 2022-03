Alerte bon plan : jusqu’à 120 € de remise sur l'excellent Xiaomi 11 Lite 5G NE

Smartphone 5G le plus fin et le plus léger proposé par le géant chinois, le Xiaomi 11 Lite 5G NE est aussi beau que performant. Proposé jusque-là au-dessus des 350€ pour ses versions les plus abordables, ce petit bijou est actuellement en promo sur la boutique officielle Xiaomi France. Jusqu’au 28 mars 2022, son prix chute en effet drastiquement grâce à de grosses remises.

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE 6Go/128Go à 269,90€ Proposé en Noir Truffe, Blanc Flocon, Rose Pêche et Bleu Bubblegum (sous réserve de disponibilité du stock), cette version du Xiaomi 11 Lite 5G NE associe la puce Snapdragon 778 G avec 6 Go de RAM. Normalement vendue à 369,90€, elle est bradée, dans le cadre de cette promo, à seulement 269,90€ grâce à une remise directe de 50€ et une remise différée de 50€. Xiaomi 11 Lite 5G NE acheter au meilleur prix Rakuten

258,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 277,00 € acheter Amazon Marketplace

Amazon 331,52 € acheter Amazon Voir tous les prix Le Xiaomi 11 Lite 5G NE 8 Go/128 Go à partir de 299,90€ Envie de plus de fluidité dans l’exécution de vos tâches courantes ? Alors profitez de cette promo pour vous offrir la version 8 Go/128 Go du Xiaomi 11 Lite 5G NE à seulement 299,90€ au lieu de 399,90€. Bénéficiez donc, là aussi, d’une remise de 100€ dont une ODR de 50€ sur le prix standard. 120€ de remise sur la version 8 Go/256 Go ! C’est la version la plus avancée de ce modèle. Profitez, en plus d’une mémoire RAM très réactive, d’un espace de stockage étendu pour vos contenus multimédias. Le tout, à seulement 319,90€ au lieu de 449,90€ grâce à cette promo spéciale. Pour rappel, toutes les versions du Xiaomi 11 Lite 5G NE sont dotées d’un bel écran AMOLED Full HD+ (1080x2400 pixels) de 6,55 pouces, compatible HDR10+ et Dolby Digital. Cet écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui permet de profiter de transitions très fluides. Rappelons que cette promo n’est valable que jusqu’au 28 mars (inclus) et uniquement sur le site officiel Xiaomi France.