Nouvelle promo Free Mobile : un forfait mobile 90Go à moins de 10€

C'est acté, vous voulez changer de forfait mobile ? Free Mobile à ce qu'il vous faut, et à prix tout doux ! La nouvelle Série Limitée Free 90Go à moins de 10€ est valable dès maintenant.

Nouvelle série limitée Free 90Go à 9,99 €/mois

La bonne affaire Free Mobile arrivée aujourd'hui est valable pour une semaine seulement. Jusqu'au 22 mars, la Série Limitée de cet opérateur vous est proposée au prix de 9,99 €/mois pendant 12 mois, après quoi vous repasserez sur le forfait Free à 19,99 €/mois.

En optant pour ce forfait pas cher de Free Mobile, vous pourrez bénéficier de 90 Go de data sur le réseau 4G de Free dans l'Hexagone. Si cet abonnement de téléphone sans engagement vous intéresse, vous pourrez en plus consommer 10 Go de data depuis les départements d'Outre-mer et depuis toute l'UE. En matière de consommations téléphoniques, l'opérateur vous offre l'illimité avec :

Appels illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte)

SMS/MMS illimités en France et SMS illimités vers l'Europe

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM

Et petit bonus, l'appli Free Ligue 1 est comprise avec cet abonnement. Vous pourrez ainsi suivre le meilleur du championnat depuis votre smartphone.

Les autres forfaits Free Mobile

Vous vous dites que cet abonnement mobile sans engagement ne semble pas vous correspondre ? Sachez que Free Mobile n'est pas à court de solutions et s'adapte en proposant d'autres possibilités plus appropriées à tous les profils. D'autres super bons plans n'attendent que vous.

Le maxi forfait 210 Go à 19,99 €/mois

Avis aux gros consommateurs de données mobiles ! Free Mobile vous propose un forfait XXL avec 210 Go de 4G/5G en France ou encore data illimitée pour les abonnés Freebox. Depuis l'étranger le volume Web compris est de 25Go. Vous pourrez bien entendu communiquer sans limite vers les mobiles et fixes en France métropolitaine, USA, Canada, Chine, DOM et vers les fixes de 100 destinations. Vous pourrez échanger des SMS et MMS sans compter en France. Les appels, SMS, MMS sont illimités depuis Europe, DOM, Canada.. Enfin, avec le forfait Free 5G, vous aurez accès gratuitement à l'application Free Ligue 1 - accès premium !

Ce forfait Free Mobile est commercialisé au super tarif de 19,99 €/mois ou encore à 15.99€ avec une Freebox et 9.99€ avec la Freebox Pop.

Une offre mobile 50 Mo pour 2 €/mois

Si vous cherchez un forfait avec l'essentiel, l'abonnement Free Mobile avec 2H et 50Mo est disponible sans condition de durée au tarif mini de 2 €/mois et même offert pour les clients Freebox.

Cette offre mobile sans engagement inclut 2 heures d'appels, et ce, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE. En optant pour cet abonnement de téléphone en promotion, vous bénéficierez en plus de nombreux services en France métropolitaine, depuis les DOM et depuis l'Union européenne, tels que 50 Mo de data, mais également des SMS et MMS illimités.