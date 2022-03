Le Xiaomi Redmi Note 11 version 128Go est à prix imbattable aujourd'hui !

Le Xiaomi Redmi Note 11 arrivé sur le marché en février 2022 profite d'une bonne affaire. La version 128Go du successeur du Redmi Note 10 est au prix imbattable de 179.99€ au lieu de 249.99€ mais seulement aujourd'hui. Ne traînez plus ! Découvrez tous les détails de cette belle promotion !

Xiaomi Redmi Note 11 : Un code promo uniquement aujourd'hui

Le Redmi Note 11 en vente depuis quelques semaines sur le marché français est un Smartphone entrée de gamme du constructeur chinois. Le succcesseur du Redmi Note 10 devient encore plus accessible aujourd'hui chez Rakuten. La version 4+128Go du Xiaomi Redmi Note 11 passe en effet au prix imbattable de 179.99€ au lieu de 249.99€. Le code promo RAKUTEN15 permettant d'obtenir ce tarif exceptionnel est valable uniquement ce mercredi 16 mars.

L'enseigne Rakuten vous permet en plus de gagner 9.75€ à valoir sur vos prochains achats. Autres informations, la livraison à domicile de votre nouveau Smartphone est gratuite et vous bénéficierez également d’une garantie de deux ans.

Le nouveau Redmi Note 11, un smartphone au très bon rapport qualité/prix de Xiaomi, avec des arguments de taille comme son écran haute qualité et son autonomie longue durée. Découvrez les particularités phares du Redmi Note 11 dans les lignes qui arrivent !

Les principales caractéristiques du Redmi Note 11

Le Xiaomi Redmi Note 11 est doté d'un écran Amoled de 6,43 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et de 90 Hz de taux de rafraîchissement.

La puce Snapdragon 680 est appuyée par une RAM de 4 Go. Ce SoC est équipé d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz ainsi que d'une puce graphique Adreno 610. Du côté de la connectivité et du réseau, l'appareil intègre la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). Android 11 est installé sur l'appareil. Il est alimenté par une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide (33 W).

Pour le volet photo, ce Smartphone Xiaomi se compose de cinq objectifs, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal est doté d'une résolution de 50 Mpx et d'une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière intègre quant à lui une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. Au niveau du troisième objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, le dernier objectif arrière possède 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f2. 4. L'objectif frontal propose, lui, une résolution de 13 Mpx. Le Redmi Note 11 vous permettra par ailleurs de réaliser ou lire des clips vidéo en 1080p.