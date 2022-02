Bon Plan : le Xiaomi Redmi Note 10 est en promotion à moins de 200€

Le bon plan du jour pour un smartphone pas cher est chez Rakuten ! Le célèbre Xiaomi Redmi Note 10 5G est en promotion à -28% ce qui fait chuter son prix en dessous de 200€. Avec un tel rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus de votre nouveau smartphone Xiaomi.

Avec -28% de réduction, le Xiaomi Redmi Note 10 5G passe la sous la barre des 200€

Bonne nouvelle, le Xiaomi Redmi Note 10 est encore moins cher que d’habitude ! En le proposant avec une remise immédiate de -28%, Rakuten fait considérablement chuter son prix. Et on adore. Avec la sortie du tout nouveau Xiaomi Redmi Note 11 hier, il reste dans la course et offre un très bon rapport qualité-prix. Vous pouvez vous l’offrir pour 192.30€ seulement au lieu de 269€ habituellement. Réalisez une économie immédiate de 76.70€. C’est assez incroyable pour ne pas passer à côté d’un aussi bon plan.

Ce smartphone Xiaomi neuf et en promotion vous fera gagner en plus 9.62€ sur votre cagnotte Rakuten. Vous pourrez ainsi les déduire de votre prochain achat chez le marchand. Pourquoi ne pas en profiter pour acheter un accessoire pour votre Redmi Note 10 comme une coque de protection ou un verre trempé ? Bien entendu la livraison à domicile est gratuite et vous bénéficierez également d’une garantie de deux ans sur votre mobile.

Avec des arguments fous comme sa compatibilité 5G, son processeur ultra performant, son écran haute qualité, son autonomie longue durée, son écran compact et son appareil photo, le Redmi Note 10 5G de Xiaomi est la quintessence des smartphones depuis son lancement le 16 mai 2021. Faites la découverte des caractéristiques phares du Redmi Note 10 5G dans les lignes qui arrivent !

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10 5G

Le Xiaomo Redmi Note 10 5G en promotion à moins de 200€ chez Rakuten est de couleur grise. Il a un poids de 190 g et mesure 161,81 x 75,34 x 8,92 mm. Sur le plan de la connectique, il est équipé d'un port jack et d'un port USB Type-C 2.0. Cet appareil est dual SIM (nano SIM). Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Redmi Note 10 5G possède une dalle LCD avec une diagonale de 6,50 pouces, 90 Hz de taux de rafraîchissement et 2400 X 1080 px de définition. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un système de reconnaissance faciale pour le déverrouiller.

La puce Qualcomm Snapdragon 678 est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le portable intègre un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz. Du point de vue connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du wifi Wi-Fi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. Du côté de l'endurance, il est alimenté par une batterie d'une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre portable à tout moment, profitez de la charge rapide 18 W.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, le Redmi Note 10 5G embarque quatre modules photos, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal propose une résolution de 48 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière se caractérise, lui, par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2,4. Quant à lui, le dernier objectif arrière intègre 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Au niveau de l'objectif avant, il est doté d'une résolution de 8 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique. Enregistrez des clips vidéo en 4K@30 IPS.