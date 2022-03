Samsung Galaxy A53 5G vs iPhone SE 2022 : lequel acheter ?

Vous appréciez les marques Samsung et Apple mais hésitez entre les nouveaux Galaxy A53 5G et iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments croisés comparés pour vous aider à faire votre choix.

Si vous cherchez un modèle qui soit extrêmement compact, regardez du côté de l’iPhone SE 2022 avec ses 138,4 mm de haut contre 159,6 mm pour le Samsung et ses 7,3 mm d’épaisseur contre 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G qui fait 189 grammes sur la balance alors que le mobile Apple ne fait que 144 grammes. Les designs sont bien différents entre ses deux mobiles avec des lignes très classiques sur l’iPhone SE 2022 là où le Samsung propose une belle intégration des capteurs photo dans son dos. Ils sont tous les deux proposés dans des coloris intéressants que chacun appréciera.

Deux écrans bien différents

Vu son gabarit, il est normal de trouver un plus grand écran sur le Samsung Galaxy A53 5G que sur l’iPhone SE 2022. En effet, le premier fait 6,5 pouces contre 4,7 pouces pour le deuxième. Surtout, il profite d’une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre une surface LCD de 750x1334 pixels rafraîchie à 60 Hz donc bien moins qualitative. Les deux mobiles sont compatibles 5G et l’iPhone propose du Wi-Fi 6 alors qu’il s’agit d’une version moins performante de réseau sans fil pour le Samsung. Les deux smartphones sont certifiés IP67. Aucune prise audio jack n’est prévue mais le NFC est de la partie.

Les meilleures performances et les configurations photo

Si vous cherchez la puissance, c’est avec l’iPhone SE 2022 que vous aurez les meilleures performances avec sa puce Apple A15 Bionic associée à 4 Go de mémoire vive contre un Exynos 1280 avec 6 ou 8 pour le Samsung. L’autonomie devrait être du côté du mobile sud-coréen avec sa batterie de 5000 mAh se chargeant à 25 watts alors que nous ne connaissons pas la capacité de celle de l’iPhone SE 2022 si sa puissance de charge. Enfin, notez que le mobile Samsung dispose de 4 capteurs photo : 64+12+5+5 mégapixels au dos avec un capteur à selfie de 32 mégapixels contre un seul et unique capteur de 12 mégapixels à l’arrière de l’iPhone SE 2022 et un autre objectif de 12 mégapixels à l’avant.