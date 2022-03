Vente Flash : le Samsung Galaxy A52s 5G est à prix imbattable pendant 2 jours

Pendant encore deux jours, profitez de cette vente flash chez Fnac qui fait considérablement chuter le prix du Samsung Galaxy A52s. C’est le bon moment pour acheter votre futur smartphone au meilleur prix. Grâce à -17% de remise, cette version avec 128 Go d’espace de stockage est disponible pour 379€ seulement. Voici tous les détails de cette offre promotionnelle.

Samsung Galaxy A52s : il est à prix cassé chez Fnac pendant une vente flash

Après vous avoir présenté la promotion qui rend l’iPhone SE 5G 2022 encore moins cher, nous allons maintenant partager avec vous le bon plan du moment pour acheter le Samsung Galaxy A52s au meilleur prix. Nous avons repéré une vente flash sur le site de Fnac qui devrait vous plaire. Pendant encore deux jours, le Galaxy A52s est en promotion à -17%. Vous pouvez ainsi l’acquérir pour 379€ au lieu de 459€. Cette offre incroyable ne sera disponible que quelques heures seulement, alors ne tardez pas pour en profiter.

En plus de cette vente flash, en ce moment chez Fnac profiter d’un abonnement offert de 4 mois à Deezer Premium ou Famille. Vous pouvez aussi profiter d’une remise allant jusqu’à moins 30% sur l’achat d'écouteurs Samsung Galaxy Buds. Pourquoi ne pas accompagner votre nouveau téléphone d’écouteurs sans fil ? La livraison gratuite ou le retrait en magasin font également parti du package.

Les caractéristiques de l’incontournable Samsung Galaxy A52s

Pour tout savoir de ce smartphone, consulter notre test du Galaxy A52s 5G. Celui proposé en promotion est disponible en quatre coloris différents (Noir, Blanc, Lavande et Menthe). Il a un poids de 189 g et mesure 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. Un port jack et un port USB Type-C 2.0 sont disponibles sur l'appareil. Vous pourrez utiliser une carte nano SIM sur votre mobile. L'écran Super Amoled du smartphone Galaxy A52s 5G propose 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,50 pouces et 120 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un lecteur d'empreintes digitales pour vous authentifier.

Au niveau des performances, nous retrouvons la puce Snapdragon 778G. Ce SoC possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. L'appareil est aussi doté d'une puce graphique Adreno 642L. Côté RAM, cet appareil repose sur 6 Go et il dispose d’un espace de stockage de 128 Go. Sur le plan connectivité et réseau, l'appareil intègre la 5G ainsi que le wifi 5. Le portable fonctionne sous Android 11. Sa batterie d'une capacité de 4 500 mAh est compatible avec la charge rapide 25 W.

Pour tout ce qui est photos et vidéos, cinq modules photos sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un à l'avant. L'objectif principal propose une résolution de 64 Mpx et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté quant à lui de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière se caractérise par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière se caractérise, lui, par une résolution de 5 Mpx et par une ouverture relative de f2. 4. En ce qui concerne l'objectif frontal, il a une résolution de 32 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur électronique. Le Galaxy A52s 5G vous permettra également de réaliser vos clips vidéo en 4k.