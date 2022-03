L'iPhone SE 5G 2022 d’Apple est déjà en promotion !

Un iPhone d’Apple en promotion ? On vous l’assure, c’est possible ! Nous allons vous dévoiler quelle enseigne propose l’iPhone SE 3ème génération au meilleur prix. Sortie en mars dernier, le tout dernier iPhone d’Apple est déjà en promotion. Il est affiché avec une remise immédiate de 30€ chez RED by SFR. On vous explique tout de suite comment en bénéficier.

Avec une remise immédiate de 30€, le prix de l’iPhone SE 3ème Génération est en baisse

En ce moment, on constate avec joie qu’à peine mis à disposition sur le marché, les nouveaux smartphones voient déjà leur prix baisser. Après le code promo qui fait baisser le prix du tout dernier Xiaomi Redmi Note 11, c’est maintenant le tout nouvel iPhone SE 3ème Génération d’Apple qui voit son prix chuter. Pour acheter votre iPhone SE 2022 au meilleur prix, nous vous conseillons de foncer chez l’opérateur RED by SFR. Avec une remise immédiate de 30€ vous pouvez vous offrir l’iPhone SE pour 499€ au lieu de 529€. Une promotion sur un nouvel iPhone, c’est assez incroyable pour ne pas passer à côté.

RED by SFR propose des smartphones neufs et débloqués. Quel que soit votre opérateur actuel, vous pourrez utiliser votre carte SIM. De plus, il n’y a pas besoin d’être client RED, ni même de souscrire à un forfait pour profiter de cette offre promotionnelle. Vous pouvez acheter votre téléphone Apple chez RED comme chez n’importe quelle enseigne. Profitez également d’une expédition en 24h, d’une livraison gratuite et d’une garantie de deux ans.

La fiche technique de l’iPhone SE 3ème Génération

Trois couleurs différentes sont proposées pour l'iPhone SE 2022 : noir, blanc et rouge. Il a un poids de 144 g et a pour dimensions 138.4 x 67.3 x 7.3 mm. Pas de panique concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP67 : il résiste à la poussière et est protégé contre l'eau. Pour ce qui est des connecteurs, il comprend un port USB Type-C 2.0. Ce portable est compatible avec les cartes nano SIM. L'iPhone SE 2022 est un smartphone équipé d'un écran LCD d'une diagonale de 4,70 pouces, de 60 Hz de taux de rafraîchissement et d'une définition de 1334 X 750 px. À noter que l'écran est également enrichi d'un capteur d'empreinte digitale et d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier.

Le mobile embarque la puce A15 Bionic. L'appareil est doté d'un processeur 6 cœurs cadencé à 3,22 GHz. Ce dernier est épaulé par 3 Go de RAM et par un espace de stockage de 64 Go. Du point de vue du réseau et de la connectivité, l'appareil intègre la 4G et la 5G ainsi que le wifi 6 (ax). Le mobile utilise iOS 15. Sa batterie est compatible avec la charge sans fil ou la charge rapide 18 W.

Pour les mordus de photographie, l'iPhone SE 2022 possède deux modules photos, un à l'arrière et un à l'avant. L'objectif principal possède 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. L'objectif avant se caractérise pour sa part par une résolution de 7 Mpx. Cet appareil est doté d'un stabilisateur optique. L'iPhone SE 2022 vous permettra par ailleurs d'éditer ou lire vos vidéos en 4k.