Avant sa présentation le 31 mars, le OnePlus 10 Pro prend de la hauteur

Nous avons enfin une date de présentation officielle pour le lancement du prochain flagship de la marque OnePlus. Le OnePlus 10 Pro sera présenté sur les marchés mondiaux le 31 mars prochain. En attendant, OnePlus nous propose une campagne de communication pour montrer les qualités photo de son appareil.

Après une présentation pour le marché chinois en janvier dernier, c’est enfin à l’Europe, l’Amérique du Nord et à l’Inde de pouvoir en profiter. En effet, le OnePlus 10 Pro sera officialisé le 31 mars prochain lors d’une présentation virtuelle organisée par la marque. Nous avons déjà vu les caractéristiques techniques et le design de ce smartphone qui vient se frotter aux meilleurs mobiles du marché. Nous avons pu le prendre en main lors de notre visite sur le stand Oppo du MWC de Barcelone où il était présenté pour vous livrer nos premières impressions.

La qualité photo mise en avant

Pour tenter un public aussi large que possible, OnePlus met en avant les capacités photo de son nouveau fer de lance. La marque rappelle qu’elle a travaillé avec Hasselblad, comme sur les précédents OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro pour une deuxième génération de traitement. Le téléphone embarque notamment la technologie Billion Color Solution qui permet d’appliquer l’étalonnage des couleurs de Hasselblad à plus d’un milliard de couleurs.

Une campagne de communication qui prend de la hauteur

Pour son lancement, OnePlus a souhaité organiser une campagne de communication en demandant aux fans de la marque quelle serait la meilleure façon de mettre en avant la qualité du téléphone, les couleurs produites par l’appareil photo et la puissance de traitement.

L’idée a été d’envoyer le smartphone dans la stratosphère, à 38 000 mètres d’altitude pour qu’il puisse y prendre des photos et montrer de quoi il était capable. Ce voyage dans la stratosphère a été rendu possible par un module extrêmement léger relié à un ballon météorologique, qui a protégé les téléphones de la température extérieure. En outre, une application a été développée pour commander les appareils à distance, ce qui a permis de prendre des photos au bon moment et avec les réglages appropriés. Le module et les téléphones ont ensuite été récupérés grâce à des calculs météorologiques, avec à la clé des images spectaculaires de l’horizon. En voici les principaux résultats :

Voici la vidéo de la captation

Le nouveau smartphone OnePlus 10 Pro sera disponible en précommande à partir du 31 mars à 16h20 CEST. Pour toute précommande, OnePlus offre une paire d’écouteurs OnePlus Buds Pro. Le prix ainsi que la date de début des livraisons seront dévoilés lors de l’annonce. Le OnePlus 10 Pro sera disponible à la Fnac Ternes à Paris le 2 avril 2022 entre 11h et 20h.

