Les principales caractéristiques techniques du prochain OnePlus Nord 2T se précisent

La marque OnePlus s’apprêterait à mettre plusieurs nouveaux smartphones sur le marché d’ici la fin de l’année 2022 et le modèle OnePlus Nord 2T doit en faire partie. Il devrait être prochainement officialisé mais il semble que les principales caractéristiques de sa fiche technique aient été percées à jour livrant ainsi un maximum de détails avant sa sortie.

Après une période assez longue sans prise de parole, la marque OnePlus qui s’est rapprochée de Oppo entend bien faire parler d’elle dans les prochains mois. Elle doit officialiser son smartphone haut de gamme, le OnePlus 10 Pro, le 31 mars à l’échelle mondiale et plus particulièrement en France. Si on en croit la feuille de route dévoilée par un pronostiqueur plutôt fiable, le OnePlus Nord CE 2 Lite devrait être présenté courant avril et le OnePlus Nord 2T est attendu pour le mois de mai.

Un écran AMOLED à 90 Hz et une puce MediaTek Dimensity 1300 à bord

Selon la source citée par le site 91mobiles.com, le smartphone de milieu de gamme OnePlus Nord 2T serait équipé d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Il afficherait une définition de 1080x2400 pixels, soit la norme aujourd’hui. Il y aurait une perforation au niveau de l’écran pour laisser de la place au capteur photo frontal. Le mobile serait animé par une puce MediaTek Dimensity 1300 qui serait une version améliorée du Dimensity 1200. Il y aurait plusieurs déclinaisons avec des variantes de 8 ou 12 Go de mémoire vive et des capacités de stockage de 128 ou 256 Go à la norme UFS 2.2. Le smartphone serait compatible 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth et proposerait également un module NFC. Il serait doté de deux haut-parleurs et d’un bouton poussoir pour mettre en sourdine, la marque de fabrique de OnePlus.

Trois capteurs photo au dos

Pour les photos, le OnePlus Nord 2T est attendu avec trois capteurs dorsaux. Il y aurait un module principal de 50 mégapixels, un Sony IMX766 avec une stabilisation optique ouvrant à f/1.9, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. Le capteur frontal pour se prendre en selfie aurait 32 mégapixels à bord. Enfin, la batterie aurait une capacité totale de 4500 mAh et supporterait la charge rapide 80 watts, comme le Oppo Find X5 Pro, par exemple.

