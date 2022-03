Bonne nouvelle ! Le forfait Free Mobile 80Go en promo à 8.99€ toujours d'actualité

Si vous n'aviez pas vu passer la promotion de Free Mobile, il n'est pas trop tard pour en profiter ! En effet, la série Free est encore disponible jusqu'au 5 avril prochain et vous propose 80Go d'internet pour moins de 9€ par mois ; venez la (re)découvrir dans cet article.

Free Mobile prolonge son offre promotionnelle

L'opérateur Free Mobile laisse un délai supplémentaire aux éventuels intéressés pour profiter de sa série Free 80Go à seulement 8,99€ par mois ! En effet, cette offre promotionnelle reste disponible jusqu'au mardi 5 avril prochain inclus.

Vous ne connaissez pas le principe de la série Free ? C'est simple, vous souscrivez à celle-ci et profitez de ses garanties comme de son tarif avantageux pendant 1 an. Au-delà, votre forfait évolue de manière automatique vers le forfait Free 5G, dont le tarif s'élève à 19,99€ par mois si vous n'êtes pas client de la Freebox. Dans le cas contraire, vous bénéficierez de tarifs préférentiels sans condition de durée. Le forfait Free 5G vous permettra bien entendu d'apprécier davantage de garanties telles qu'une enveloppe data plus élevée - voire illimitée - en France, 25Go utilisables depuis l'étranger ou encore l'accès gratuit à l'application Free Ligue 1 !

Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier votre contrat mobile (série Free / forfait Free 5G) dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

La série Free 80Go et ses garanties

La série Free vous offrira la possibilité de surfer sur le web en toute sérénité depuis la France métropolitaine grâce aux 80Go prévus à cet effet, mais aussi grâce au Free WiFi illimité.

Si vous êtes amené à voyager à travers l'Europe et les départements d'outre-mer, Free Mobile vous permet de disposer de 10Go afin que vous puissiez rester connecté depuis ces destinations.

En ce qui concerne vos communications, ce forfait pas cher vous propose l'illimité en France métropolitaine, depuis les DOM et plus largement depuis les pays européens. Depuis la Métropole, vous pourrez communiquer de la manière suivante :