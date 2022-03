Un bloc de capteurs photo plus épais prévu pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

La série des iPhone 14 est attendue pour cet automne et il semble que les versions Pro et Pro Max n’aient pas le choix. Pour assurer suffisamment de place pour les nouveaux capteurs photo, ils doivent avoir des blocs d’optiques plus épais que les précédentes versions.

Les capacités photographiques des smartphones sont aujourd’hui devenues extrêmement importantes, voire primordiales pour certains fabricants qui rivalisent d’ingéniosité pour permettre d’obtenir des images toujours plus belles et plus réussies. Apple est l’un d’entre eux et propose un excellent traitement d’images tout en utilisant des capteurs et des optiques de qualité. Mais les avancées technologiques se font parfois au détriment du design et, dans le cas qui nous intéresse, de l’épaisseur des appareils.

Un capteur plus large et un objectif plus épais

En effet, selon plusieurs sources bien informées, il semble que les prochains iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max arborent une conception identique des capteurs, à l’arrière par rapport aux modèles actuels donc avec une organisation en diagonale. Ce sont les dimensions qui changent. Les versions Pro et Pro Max auraient des parties caméras qui dépasseraient plus qu’auparavant. La faute au nouveau capteur de 48 mégapixels qui remplace le module principal de 12 mégapixels utilisé jusqu’ici. La hauteur de l’objectif à 7 lentilles augmenterait ainsi de 5 à 10% en comparaison de l’unité montée dans les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il aurait une diagonale plus grande de 25 à 35%. Au-delà de l’aspect purement esthétique, Apple veut surtout que ces futurs smartphones soient capables de réaliser les plus belles photos jamais produites. La marque américaine est très largement concurrencée sur ce domaine et n’occupe pas la première marche du podium si on ne croit le classement établi par le laboratoire indépendant DxOMark.

Plusieurs images fusionnées en une seule pour plus de luminosité

Le nouveau capteur aurait une taille de 1/1,3 pouce mais des pixels légèrement plus petits, de 1,25 µm alors que l’iPhone 12 Pro Max embarque un capteur avec des pixels de 1,7 µm. Ces 48 mégapixels permettront d’utiliser la fonctionnalité de Pixel Binning utilisée par la quasi-totalité des smartphones sous Android permettant de combiner plusieurs images en une seule pour obtenir un maximum de luminosité et avoir une scène assez claire même en cas de faible éclairage. Le nouveau capteur permettrait également de filmer avec une définition Ultra HD 8K, une possibilité gérée par le processeur embarqué dans le smartphone.

Sinon, à l’avant, il semble de plus en plus certain que les versions Pro abandonneront leur encoche au profit d’une pilule et d’un poinçon pour les capteurs photo et d’identification et qu’ils seraient alimentés par la nouvelle puce Apple A16 Pro Bionic plus performante et moins gourmande en énergie que la précédente. Les versions classiques et Max pourraient conserver les encoches et obtenir une version boostée du chipset Apple A15 qui serait baptisé A16 Bionic (sans le « Pro »). Les présentations sont attendues pour le mois de septembre.