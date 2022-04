L’iPhone 14 passe les tests de validation technique avant une mise en production

Selon une source particulièrement fiable, le prochain smartphone phare d’Apple, l’iPhone 14 serait actuellement en train de passer les tests de validation technique, dernière étape avant une mise en production.

Il reste encore quelques mois avant la présentation officielle de la nouvelle série de smartphones Apple iPhone 14. Pourtant, la conception et la production d’un tel appareil prend plusieurs semaines à plusieurs mois et justement, il semble que le temps de la validation technique soit en train d’être réalisée, c’est du moins ce que croit savoir l’analyste Jeff Pu qui a mené une enquête poussée auprès de différentes chaînes d’approvisionnement en composants. Selon lui, l’iPhone 14 est maintenant en train de passer des tests techniques. C’est le moment où l’appareil est testé pour voir s’il fonctionne correctement et complètement dont les parties photo, l’écran mais également les performances du processeur installé à l’intérieur.

Avant cela, il a fallu figer le design de l’iPhone 14 ce qui semble avoir été une réussite pour la firme à la pomme alors qu’il a aussi pu s’assurer que tous ses partenaires seraient en mesure de produire le précieux smartphone. Outre l’aspect extérieur, Jeff Pu pense que les iPhone 14 et iPhone 14 Max seront équipé d’un processeur A15 alors que les versions Pro profiteraient d’une nouvelle puce, l’A16. Pour la partie photo, toujours selon l’analyste, Apple aurait repoussé à 2023 la présence d’un périscope avec un zoom optique 5x. Les modèles les plus haut de gamme devraient disposer de capteurs de 48 mégapixels que la firme de Cupertino va certainement mettre en avant et vanter les mérites d’une captation de lumière plus importante que jamais.

Il est encore un peu tôt pour réellement arrêter la fiche technique des futurs iPhone 14 surtout que nous ne sommes pas à l’abri d’une nouveauté que personne n’aurait vue venir et dont Apple a le secret. La présentation officielle des iPhone 14 est attendue pour le mois de septembre.