Xiaomi Redmi Note 10S : il est encore moins cher grâce à cette offre incroyable

Incroyable, le prix du Xiaomi Redmi Note 10S chute chez RED by SFR grâce à une offre promotionnelle. Une remise immédiate de 20€, vous permet d’acheter le Redmi Note 10S à 179€ seulement. Cette offre est ouverte à tous. Voici comment vous pouvez en profiter !

Acheter le Xiaomi Redmi Note 10S au meilleur prix chez RED by SFR

Quelle bonne nouvelle pour commencer la semaine que de découvrir un smartphone Xiaomi en promotion. C’est le bon moment pour changer de smartphone sans se ruiner. Si vous aviez envie de dépenser moins de 200€ pour changer de smartphone, l’offre promotionnelle faisant baisser le prix du Xiaomi Redmi Note 10S devrait vous plaire. Avec une remise immédiate de 20€ proposée par RED by SFR, le Redmi Note 10S est accessible pour 179€ seulement au lieu de 199€. Ce smartphone neuf et débloqué devient vraiment pas cher !

Chez l’opérateur RED by SFR, les offres sur les smartphones sont ouvertes à tous. Vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait mobile, ni même d’être déjà client de l’opérateur pour profiter de ce petit prix. En ce moment, chez RED c’est le Xiaomi Fan Festival avec des promotions exclusives sur les téléphones Xiaomi. Découvrez-les vite !

Pourquoi choisir le très abordable Xiaomi Redmi Note 10S

Deux coloris différents sont proposés pour le Xiaomi Redmi Note 10S, le gris onyx et le bleu. Le coloris blanc est en rupture de stock pour le moment. Il a un poids de 179 g et mesure 178,8 x74, 5x8, 3 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP53 : il présente une assurance contre les dépôts de poussière et la pluie. Sur le plan des connecteurs, il est équipé d'un port jack et d'un port type-C 2.0. Cet appareil propose des emplacements pour une carte Nano. Au niveau de l'écran, le smartphone Redmi Note 10S est doté d'une dalle Super AMOLED avec 2400 X 1080 px de définition, une diagonale de 6,43 pouces et 60 Hz de taux de rafraîchissement. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un lecteur d'empreinte digitale.

Au niveau des performances, le portable embarque la puce MediaTek Helio G95, épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 64 Go. Le mobile est doté d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,2 GHz ainsi que d'une puce graphique ARM Mali-G76 MC4. Du point de vue de la connectivité et du réseau, l'appareil possède la 4G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil utilise Android 11. D'un point de vue de l'endurance, sa batterie intègre une capacité de 5 000 mAh. Pour recharger votre mobile à tout moment, tirez parti d'une charge rapide de 33 W.

Concernant la photographie, cinq objectifs sont présents sur le Redmi Note 10S, quatre à l'arrière et un module frontal pour capturer vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 64 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.9. Le deuxième objectif arrière propose pour sa part une résolution de 8 Mpx et une ouverture relative de f/2.2. En ce qui concerne le troisième objectif arrière, il se caractérise par 2 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/2.4. Le dernier objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f2. 4. Quant à lui, le seul objectif avant intègre une résolution de 8 Mpx. Par le biais de cet appareil, réalisez des clips vidéo en 4K. Ce portable embarque également un stabilisateur électronique.