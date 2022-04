Top affaire du jour : un forfait mobile 130Go au prix fixe de 12.99€ sur le réseau 4G Bouygues Telecom

Un nouveau forfait mobile avec 130Go de 4G à 12.99€ par mois débarque aujourd'hui chez NRJ Mobile. Ce bon plan sans engagement et sans hausse de prix au bout d'un an est disponible jusqu'au 20 avril. Venez découvrir dans cet article les détails de cette cette superbe offre valable sur le réseau Bouygues Telecom

Le maxi forfait 130 Go à 12,99 €/mois et pas que la 1ère année

L'opérateur NRJ Mobile lance aujourd'hui une nouvelle offre mobile sans engagement de durée dédiée aux datavores. Avec ce forfait XXL , les consommateurs auront en effet la possibilté de se connecter sur le réseau 4G de Bouygues Telecom jusqu'à hauteur de 130Go (débit réduit au-delà). En plus de ce beau volume internet, cet abonnement offre les appels, SMS et MMS à volonté en France mais aussi en déplacement en Europe et DOM. Depuis ces mêmes zones, l'opérateur alloue 13Go pour se connecter à Internet.

Cette offre mobile 4G est disponible au tarif mini de 12,99 €/mois sans condition de durée , jusqu'au 20 avril !

Autres bons plans de l'opérateur NRJ Mobile

Jusqu'au 20 avril, l'opérateur NRJ Mobile propose deux autres forfaits illimités à moins de 10€. Le moins cher à 4.99€ plutôt dédié aux petits consommateurs comprend 7Go et le second en promotion à 7.99€ pour une période de 12 mois offre une belle enveloppe Web de 90Go.

Le mini abonnement à 4.99€ inclut donc 7 Go de data sur le réseau de Bouygue Telecom, mais aussi les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, depuis l'Outre-Mer et depuis l'UE.

L'offre mobile 90Go est en promo à 7,99 €/mois, puis à 14,99 €/mois au bout de 12 mois. Vous pourrez consommer 90 Go de data sur le réseau 4G de Bouygues Telecom dans l'Hexagone. Ce forfait de téléphone illimité inclut en plus 10 Go depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne. De plus, vous disposerez des appels, SMS et MMS illimités que ce soit dans la métropole, depuis les DOM ou depuis l'UE.