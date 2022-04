iPhone 13 d’Apple : la meilleure offre du moment pour acheter ce smartphone au prix le plus bas

Si vous hésitez à vous offrir l’iPhone 13 d’Apple, cette offre devrait vous intéresser. Nous l’avons trouvé au meilleur prix chez l’opérateur RED by SFR aujourd’hui. Il est moins cher de 80€ que chez Apple. Un iPhone aussi récent, déjà à prix réduit, c’est une occasion à ne pas manquer.

L’iPhone 13 est moins cher de 80€ chez RED by SFR

Envie d’un nouveau smartphone Apple ? Nous avons trouvé la meilleure offre ce matin pour acheter l’iPhone 13 au meilleur prix. Rarement en promotion, le dernier iPhone est pourtant 80€ moins cher chez l’Opérateur que chez le constructeur Apple lui-même. Vendu lors de sa sortie et encore aujourd’hui à 909€, il est à 829€ seulement chez RED by SFR. Si vous souhaitez l’acheter au prix le plus bas, c’est donc chez RED qu’il faut aller dès maintenant !

Chez RED, les smartphones sont tous neufs et débloqués ce qui signifie que même si vous n’êtes pas client de l’opérateur vous pourrez utiliser votre smartphone. Vous n’êtes donc pas obligés de souscrire à un forfait mobile pour profiter de cette offre exceptionnelle. Mais si jamais vous avez envie également de faire des économies sur votre forfait mobile, découvrez les offres de RED à partir de 5€ par mois. C’est le grand retour des forfaits BIG RED pendant quelques jours seulement.

Les caractéristiques techniques du célèbre iPhone 13

L'iPhone 13 est disponible à petit prix en six coloris différents : vert, rose, bleu, minuit, lumière stellaire et rouge. Il a un poids de 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Concernant l'étanchéité de votre portable, ce smartphone est certifié par la norme IP68 : il est protégé contre les poussières et l'eau. Concernant la connectique, il comprend un port Lightning 2.0. Cet appareil peut embarquer une carte nano SIM. L'iPhone 13 est un smartphone équipé d'un écran Super Retina de 60 Hz de taux de rafraîchissement, d'une définition de 2532 X 1170 px et d'une diagonale de 6,10 pouces. À noter que l'écran est aussi enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

La puce A15 Bionic est appuyée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le portable est doté d'un processeur 6 cœurs. Ce SoC propose également une puce graphique Super Retina XDR. Sur le plan de la connectivité et du réseau, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du wifi 6 802.11ax. L'appareil utilise la version iOS 15. Sa batterie possède 2 815 mAh de capacité. Pour charger votre mobile à tout moment, ce smartphone est doté de la charge sans fil et d'une charge rapide de 20 W.

L'iPhone 13 embarque trois modules photos, deux à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.6. Pour ce qui est du second objectif arrière, il intègre une résolution de 12 Mpx et une ouverture relative de f/2.4. L'objectif avant possède quant à lui une résolution de 12 Mpx. Réalisez des clips vidéo en 4K HDR Dolby Vision.