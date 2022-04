Test OnePlus 10 Pro : on frise la perfection pour le prix mais… il y a un mais

Le smartphone OnePlus 10 Pro a d’abord été officialisé en Chine avant d’être enfin disponible en France. Profitant d’une fiche technique complète avec tout ce qu’il faut à un téléphone portable pour prétendre aux meilleures places sur le marché, il veut séduire un public aussi large que possible grâce à un prix plutôt contenu. Toujours en partenariat avec Hasselblad pour le traitement des images, OnePlus a souhaité encore hausser le ton pour les photos dans un châssis relativement conventionnel mais avec un bloc optique qui ne laisse pas de doute quant à la place occupée par cette activité. Nous avons pu l’essayer pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du OnePlus 10 Pro :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 ou 12 Go de mémoire vive

128 ou 256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 48+50+8 mégapixels

Capteur frontal 32 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 80 watts, charge sans fil 50 watts et inversée

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle OxygenOS 12.1

Design du OnePlus 10 Pro

Le design du OnePlus 10 Pro est assez remarquable dans le sens où les finitions sont parfaites, l’appareil ne souffrant d’aucun défaut de fabrication. Les lignes du mobile sont assez similaires à celles des Xiaomi 12 Pro et Oppo Find X5 Pro avec lequel il entre en concurrence, notamment à cause de ses profils qui accueillent les parties de la coque arrière et l’écran incurvé qui revient légèrement dessus. Le OnePlus 10 Pro dispose d’une partie au dos en verre même s’il n’en a pas l’apparence. Il est extrêmement agréable au toucher. Le smartphone est décliné en vert ou en noir. C’est cette dernière finition que nous avons pu essayer. Celle-ci s’avère mate et ne laisse absolument aucune trace de doigts.

On voit le logo de la marque et partant du profil gauche, lorsqu’on regarde le smartphone de dos, le bloc optique qui occupe les deux tiers de la largeur de l’appareil. Il profite d’un revêtement en céramique. Il n’est pas discret mais esthétiquement bien intégré, selon nous. On peut voir quatre cercles dont deux dépassent très légèrement. Trois sont occupés par des capteurs photo tandis que le dernier contient les flashes. Le nom du partenaire photo Hasselblad est inscrit dans le sens vertical, vers le profil.

Cette partie qui revient sur le côté du smartphone intègre le bouton poussoir pour mettre en sourdine, le fameux « Alert Slider », une marque de fabrique de OnePlus, extrêmement pratique. Par rapport au OnePlus 9 Pro, il est placé un peu plus haut mais cela ne gâche pas l’ergonomie générale. En dessous, toujours sur le profil de droite lorsqu’on regarde le mobile de face, cette fois, il y a le bouton pour mettre en veille. Il est au même niveau que sur son prédécesseur. Sur le profil opposé, il y a le double bouton pour gérer le volume. Sur la tranche inférieure, on trouve l’emplacement pour les cartes SIM, sachant que l’on ne peut pas accueillir de carte mémoire. Il y a également le port USB-C et un haut-parleur. Il y a également un autre haut-parleur, situé au-dessus de l’écran pour délivrer un son stéréo. Celui-ci est très légèrement plus fort à droite qu’à gauche lorsqu’on tient le smartphone en position paysage mais cela peut être corrigé dans les paramètres d’accessibilité du mobile, dans l’onglet ouïe. Il y a des antennes tout autour de l’appareil afin d’assurer une connectivité maximale quelle que soit la position du smartphone.

Etonnamment et à la différence des autres modèles haut de gamme avec lesquels il vient se frotter comme le Oppo Find X5 Pro ou le Samsung Galaxy S22 Plus, le OnePlus 10 Pro n’est officiellement certifié IP68. Toutefois son tiroir à cartes SIM est protégé contre l’eau. L’appareil peut donc résister à des éclaboussures mais pas officiellement étanche ce qui est vraiment dommage pour son niveau. C’est aussi le cas du realme GT 2 Pro et du Xiaomi 12 Pro. Sous l’écran, il y a un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est très efficace et, selon nous, placé idéalement car à 3,5 cm du bord inférieur de l’appareil afin de proposer une position naturelle pour le pouce qui doit venir se poser dessus. Question encombrement, le OnePlus 10 Pro fait 200 grammes ce qui est la moyenne et à titre de comparaison, par rapport à la version précédente, il gagne 3 grammes. Il est 11 grammes plus lourd que le realme GT 2 Pro qui ne fait que 189 grammes. Le Samsung Galaxy S22 Plus est également plus léger avec 196 grammes. Le Xiaomi 12 Pro fait 205 grammes alors que le Oppo Find X5 Pro accuse 218 grammes notamment à cause de son dos complètement en céramique, plus lourd que le verre mais également plus résistant. Ce n’est pas le plus fin du marché puisqu’il fait 8,6 mm contre 8,7 mm pour le OnePlus 9 Pro mais c’est finalement le plus épais face à la concurrence puisque le Find X5 Pro fait 8,5 mm, le realme GT 2 Pro fait 8,18 mm, le Xiaomi 12 Pro fait 8,16 mm et le Samsung Galaxy S22 Plus est le plus fin avec 7,6 mm de profil.

Le OnePlus 10 Pro dispose de toute la connectivité nécessaire pour communiquer dont la 5G, le Wi-Fi 6 et le NFC, sans oublier le Bluetooth. Il peut supporter deux cartes SIM simultanément et partager un réseau personnel.

Un écran de toute beauté

Comme nous l’avons évoqué en introduction, l’écran du OnePlus 10 Pro est incurvé, comme sur le précédent modèle et comme les Xiaomi 12 Pro, Oppo Find X5 Pro mais ce qui n’est pas le cas sur le Galaxy S22 Plus de Samsung ou le realme GT 2 Pro. En fait, l’écran du OnePlus 10 Pro est identique à celui du Oppo Find X5 Pro proposant les mêmes caractéristiques. Il fait aussi 6,7 pouces en diagonale affichant une définition de 1440x3216 pixels, compatible HDR10+ avec une dalle AMOLED LTPO 2.0 ce qui permet de faire varier sa fréquence de rafraîchissement de 1 à 120 Hz, selon l’application utilisée afin d’économiser de la batterie, le cas échéant. Le Xiaomi 12 Pro à l’avantage d’être compatible Dolby Vision, comme les écrans des iPhone 12 et iPhone 13. Les deux écrans (OnePlus 10 Pro et Oppo Find X5 Pro) profitent d’un taux d’échantillonnage de 240 Hz ce qui est pratique dans les jeux vidéo. Notez toutefois, sur ce dernier point, que le Poco X4 Pro, par exemple aussi un écran AMOLED à 120 Hz mais qui peut monter jusqu’à 360 Hz proposant une réactivité légèrement supérieure. Doté d’un Snapdragon 695, il ne peut toutefois pas vraiment rivaliser en termes de performances face au OnePlus 10 Pro.

Les paramètres d’affichage proposés par défaut sont très bons et permettent de profiter d’un excellent écran. Il est toutefois possible de moduler certains effets et notamment de choisir parmi les modes de couleur différents dont Vif, naturel ou Pro avec la possibilité de jouer sur la température des couleurs. L’affichage peut également être ajusté automatiquement à l’éclairage ambiant en termes de température afin d’apporter un peu plus de confort visuel. On peut bloquer la définition de l’écran sur FHD+ (1080x2412 pixels) ou QHD (1440x3216) ou sélectionner le mode dynamique pour que ce soit le mobile qui ajuste la lisibilité. Idem pour la fréquence de rafraîchissement. La luminosité offerte par l’écran du OnePlus 10 Pro est suffisante pour s’en servir en extérieur, même en plein soleil.

Concernant l’épaisseur des bords de l’écran, on peut dire qu’elle est très similaire à celle proposée sur le Oppo Find X5 Pro notamment avec un menton relativement fin ce qui n’est pas toujours le cas.

Android 12 et OxygenOS à bord

Contrairement à ce qui avait été annoncé il y a plusieurs mois maintenant, la marque OnePlus continue, du moins à l’international avec sa surcouche OxygenOS qui est remplacée par ColorOS d’Oppo en Chine. Nous apprécions cette interface qui offre un très haut niveau de personnalisation et s’avère extrêmement fluide à l’usage. Il s’agit ici de la version 12.1 d’OxygenOS.

Si on balaie l’écran du haut vers le bas, sur la partie gauche de l’écran, on tire les dernières notifications alors que si le geste est réalisé sur la partie droite de l’écran, on a droit au menu « Shelf » proposant un module de recherche, les informations météo, quelques raccourcis vers certaines applications, le nombre de pas réalisés, etc. Ce module est personnalisable dans les paramètres avec la possibilité d’ajouter des widgets, par exemple. Le module Google Discover est disponible sur la partie gauche de l’écran d’accueil. On peut lancer rapidement certaines applications depuis le panneau d’identification avec le lecteur d’empreinte en faisant un geste vers l’une des icônes qui s’affichent autour du lecteur. Un module de bien-être numérique est également présent ainsi que des options de contrôle parental. Contrairement à ColorOS, il n’y a pas de barre latérale ni de fenêtres flottantes. Il est possible de gérer les notifications pour ne pas être constamment dérangé par certaines qui pourraient ne pas être importantes, via la fonction Work Life Balance. Notez la possibilité de personnaliser l’écran Always-on à partir d’une photo de la galerie qui sera alors reproduite sous la forme d’un croquis avec seulement quelques traits blancs sur un fond noir. Le gestionnaire multitâche permet d’accéder à toutes les applications ouvertes pour les fermes individuellement ou toute d’un seul geste mais sans proposer d’autres options que le verrouillage ou l’ouverture en mode écran scindé en deux.

OnePlus promet 3 mises à jour majeures d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité ce qui laisse de quoi voir venir. On apprécie de n’avoir quasiment aucune application tierce installée sur l’appareil lors de son premier allumage. Il y a seulement quelques outils OnePlus pour récupérer ses données depuis un téléphone portable précédent, un accès vers le site de la communauté, un autre vers la boutique officielle de la marque et Netflix, sans oublier, bien entendu, les applications Google, Android oblige.

Des performances vraiment au rendez-vous

Avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, le OnePlus 10 Pro embarque la puce la plus véloce du moment pour un appareil sous Android et vient donc concurrencer les Oppo Find X5 Pro, Xiaomi 12 Pro, realme GT 2 Pro, le Motorola edge 30 Pro ou le Red Magic 7 qui disposent également de ce chipset mais vient aussi se mesurer au Samsung Galaxy S22 Plus proposé aux Etats-Unis alors que la version européenne embarque le processeur Exynos 2200. Le OnePlus 10 Pro est disponible avec 8 ou 12 Go de mémoire vive. Notez qu’il est possible d’ajouter jusqu’à 7 Go de mémoire vive virtuelle en puisant dans la mémoire de stockage. Pour y accéder, il faut se rendre dans le menu À propos de l’appareil. Avec une telle configuration, le smartphone propose d’excellentes performances et ne montre aucun signe de ralentissement lorsqu’on l’utilise au quotidien. Il répond toujours présent quelle que soit le nombre d’applications lancées et permet de proposer une fluidité extrêmement agréable. Les performances sont également au rendez-vous pour les jeux vidéo. OnePlus propose le moteur de jeu HyperBoost qui permet d’activer certaines fonctionnalités dédiées comme le stabilisateur d’image GPA qui vise à limiter les fluctuations de la fréquence de trame en mode jeu et minimise les baisses de fréquences. En outre, la fonction O-Sync permet d’optimiser la vitesse de synchronisation entre le processeur et l’écran afin de réduire le temps de réponse jusqu’à 30 millisecondes pour un temps de réactivité minimale. Les joueurs les plus exigeants devraient apprécier.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid). Même soumis à rude épreuve, le mobile reste parfaitement tempéré ce qui est toujours une bonne chose. OnePlus dit avoir intégré un système de refroidissement passif à 5 couches montrant ainsi son efficacité.

À fond sur la photo et de belles possibilités en vidéo

Aucun problème pour lire des contenus avec une définition Full HD depuis les différents services de lecture en streaming. Pour la partie photo, le OnePlus 10 Pro est particulièrement bien équipé puisqu’il profite d’un capteur principal Sony IMX789 à 7 lentilles stabilisé optiquement de 48 mégapixels accompagné d’un capteur Samsung ISOCELL JN1 de 50 mégapixels capable de prendre des photos en mode ultra grand-angle sur 150 degrés là où la quasi-totalité des capteurs du même type vont jusqu’à 120 degrés. Enfin, notez également la présence d’un capteur de 8 mégapixels stabilisé optiquement permettant de profiter d’un zoom optique 3,3x.

À titre de comparaison, rappelons que le Xiaomi 12 Pro embarque trois capteurs de 50 mégapixels et le Oppo Find X5 Pro dispose de deux capteurs de 50 mégapixels dont un stabilisé sur 5 axes et un autre qui fait macro et ultra grand-angle sur 110 degrés avec un dernier téléobjectif de 13 mégapixels pour un zoom optique 2x. Les deux profitent d’un capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels à l’avant. Par rapport au OnePlus 9 Pro, seul le module Samsung est nouveau, les autres étant identiques et le capteur noir et blanc a même disparu. Pour la seconde génération de la collaboration avec Hasselblad, OnePlus peut compter sur l’intégration de la solution Billion Color permettant d’appliquer un étalonnage naturel des couleurs. Les trois capteurs photo sont capables de prendre des photos en mode 10 bits. On peut compter sur la présence d’un mode Pro au sein de l’application Appareil Photo sur le OnePlus 10 Pro donnant accès à la possibilité de capturer au format RAW 12 bits avec les trois modules arrière. Sur l’application présentant une interface classique avec un bouton de déclenchement orange, couleur d’Hasselblad, les modes de prises de vue de gauche à droite sont : Nuit, Vidéo, Photo, Portrait et Plus. Ce dernier menu permet d’accéder à d’autres modes : Pro, Pano, Film, Ralenti, Time-Lapse, Pose longue, vidéo Dual view, 150 degrés, inclinaison/décalage et XPan. Tous, sauf le menu XPan peuvent être déplacés en haut de l’écran pour y accéder plus rapidement. Les niveaux de zoom ultra grand-angle (0,6x), 1x et 3,3x sont immédiatement disponibles. Dans le mode 150 degrés, on peut activer un mode Fish-eye. Attention, il n’y a pas de correction d’orientation ce qui peut provoquer quelques aberrations sur les côtés. La qualité des photos prises avec le OnePlus 10 Pro est tout à fait satisfaisante et on apprécie notamment les clichés en nocturne ainsi que l’excellent piqué et la réalité des couleurs produites.

Le OnePlus 10 Pro est capable de filmer avec une définition Ultra HD 8K à 24 images par seconde. Le mode Film permet de régler plusieurs paramètres dont l’ISO, la vitesse d’obturation, la balance des blancs ainsi que l’autofocus afin de permettre aux créateurs de s’adonner à quelques réalisations typées cinématographiques. Notez également la possibilité de filmer au format LOG offrant une plus grande plage dynamique que les formats classiques. C’est aussi possible sur le Xiaomi 12 Pro.

Une autonomie correcte et une charge rapide

Pour fonctionner le OnePlus 10 Pro embarque une batterie d’une capacité de 5000 mAh, comme le Oppo Find X5 Pro et le realme GT 2 Pro, par exemple alors que le Xiaomi 12 Pro a une batterie de 4600 mAh et que les Samsung Galaxy S22 Plus et OnePlus 9 Pro dispose d’une source d’énergie de 4500 mAh. Cela représente donc 500 mAh de plus que le modèle de l’an passé. Avec cela, on peut dire que l’autonomie offerte par le OnePlus 10 Pro est plutôt satisfaisante permettant un usage modéré pendant une journée et demie. Ce qui est intéressant également, c’est sa capacité de supporter la charge à 80 watts, comme le Oppo Find X5 Pro contre 65 watts pour le OnePlus 9 Pro. Ainsi, nous avons pu passer de 14% à 71% en seulement 15 minutes en utilisant le bloc d’alimentation SuperVOOC fourni avec le mobile ainsi que le câble idoine également livré avec. Pas besoin de passer beaucoup de temps à côté du chargeur si la batterie vient à manquer au cours de la journée. À titre de comparaison, le Xiaomi 12 Pro peut encaisser la charge à 120 watts donc potentiellement plus rapide, comme le Xiaomi 11T Pro mais qui n’avait pas vraiment pu montrer sa réelle capacité à charger à cette vitesse. Espérons que cela sera le cas sur le 12 Pro dont nous ne manquerons pas de vous proposer un test dès que possible.

Notez également la possibilité de recharger le OnePlus 10 Pro avec un module sans fil, jusqu’à 50 watts, comme le Oppo Find X5 Pro et le Xiaomi 12 Pro ainsi que d’offrir la charge inversée à 10 watts.

Notre avis sur le OnePlus 10 Pro

Avec un design particulièrement abouti et réussi, un écran de très haute qualité, une meilleure autonomie que le précédent modèle, une capacité de recharge très rapide et une partie photo qui propose des clichés extrêmement naturels et réussis, le OnePlus 10 Pro est un excellent smartphone qui a, en plus l’avantage d’être moins cher que la concurrence mis à part le realme GT 2 Pro auquel il manque tout de même quelques trucs d’un vrai haut de gamme. Ici, on peut malgré tout lui reprocher de petites évolutions seulement dans la photo par rapport à son prédécesseur ainsi que son absence de certification d’étanchéité et son incapacité à accueillir des cartes mémoires (comme le Xiaomi 12 Pro) mais pour le reste, le OnePlus 10 Pro est un appareil très séduisant à plus d’un égard et offrant malgré tout un très bon rapport qualité/prix.