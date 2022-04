Forfaits mobiles 60 Go : les trois meilleures promos du moment dès 8.99€ par mois

Combien faut-il dépenser pour un bon forfait mobile avec 60 Go de data tous les mois ? Pas beaucoup si vous choisissez le bon opérateur. Et encore moins si vous profitez des séries limitées et autres offres spéciales actuellement disponibles chez trois d’entre eux ! Il s’agit, en l’occurrence, de SOSH, La Poste Mobile et Auchan Telecom, qui proposent chacun un forfait 60 Go particulièrement intéressant.

Le forfait 60 Go de La Poste Mobile : 9,99 €/mois la 1ère année Jusqu’au 24 avril 2022, le forfait 60 Go de La Poste Mobile est à 9,99 €/mois pendant 12 mois, puis 12,99 €/mois. Ce forfait pas cher inclut, en plus des 60 Go en 4G (rechargeables en cas d’épuisement) via le réseau SFR, l’illimité pour : Les appels vers les fixes et les mobiles de la métropole et des DOM ;

Les SMS vers les mobiles de tous les réseaux de métropole et des DOM ;

Les MMS de tous les réseaux métropolitains ; L’opérateur réserve par ailleurs une enveloppe de 15 Go/mois pour vos besoins lors de vos séjours dans les DOM ou en UE. Depuis ces zones, l’illimité est offert pour vos appels, SMS et MMS vers ces mêmes destinations et vers la France métropolitaine. Précisons que ce forfait SIM est sans engagement. La Série Limitée 60 Go de SOSH : 13,99 €/mois même après 1 an Pour ceux qui ont envie de passer chez SOSH, c’est le bon moment ! Jusqu’au 2 mai 2022 à 9h, l’opérateur propose en effet une série limitée pour son forfait de 60 Go. Cette offre mobile sans engagement donne droit à un volume web mensuel de 60 Go en 4G via le réseau Orange Mobile, avec débit réduit au-delà. Vous êtes donc assuré de rester connecté durant tout le mois. L’offre inclut aussi : Les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France ;

Une enveloppe web de 12 Go/mois à utiliser lors de vos séjours en UE et DOM (Andorre et Suisse non inclus).

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine. La bonne nouvelle, c’est que ce forfait est à la fois sans engagement et sans changement de tarif. Vous ne payez donc de 13,99 €/mois, même après les 12 premiers mois. La Série Limitée 60 Go d’Auchan Telecom : 8,99 €/mois, même après 1 an Sur le papier, c’est l’offre la moins chère des trois. Valable seulement jusqu’au 20 avril, cette série limitée permet de profiter de : 60 Go en 4G via le réseau Bouygues Telecom , avec débit réduit au-delà ;

, avec débit réduit au-delà ; Les appels, SMS et MMS illimités vers tous les réseaux ;

Une enveloppe mensuelle de 8 Go pour vos séjours en UE et DOM.

L’illimité pour vos appels, SMS et MMS depuis les DOM et l’UE vers ces mêmes destinations et vers la France métropolitaine. Le prix : 8,99 €/mois ! Ce tarif ne change pas, même après un an. De plus, cette offre est également sans engagement.