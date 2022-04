OnePlus 10 Pro versus iPhone 13 Pro : lequel est le meilleur ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone haut de gamme mais hésitez entre le OnePlus 10 Pro et l’iPhone 13 Pro ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à faire votre choix et sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Le design des deux smartphones OnePlus 10 Pro et iPhone 13 Pro sont différents. En effet, le premier propose des lignes arrondis notamment sur les profils tandis que le deuxième a des bords totalement plats et des surfaces à l’avant et à l’arrière qui viennent se reposer dessus, de manière tout aussi plate et anguleuse. La partie arrière du OnePlus 10 Pro revient légèrement sur les profils ce qui est aussi le cas de la partie avant avec son écran incurvé. Des deux, c’est le OnePlus 10 Pro qui est le plus léger avec 200 grammes sur la balance contre 204 grammes pour le mobile d’Apple. Par contre, c’est ce dernier qui est le plus fin avec 7,65 mm d’épaisseur contre 8,6 mm pour le mobile OnePlus. L’iPhone 13 Pro est également un peu plus compact tant en hauteur qu’en largeur. Pour le bloc optique, celui du OnePlus 10 Pro ne peut se louper puisqu’il occupe les deux tiers de la largeur de l’appareil alors qu’il est de forme carrée dans le coin supérieur gauche pour l’iPhone 13 Pro, peut-être un peu plus discret.

Quel est l’écran le plus remarquable ?

Le plus grand écran est installé sur le OnePlus 10 Pro avec 6,7 pouces en diagonale contre seulement 6,1 pouces pour l’iPhone 13 Pro. Les deux utilisent une dalle AMOLED avec une fréquence maximale de 120 Hz pour des défilements fluides. L’écran du OnePlus 10 Pro propose une meilleure définition puisqu’elle peut monter jusqu’à 1440x3216 pixels donc une meilleure lisibilité que sur celui de l’iPhone 13 Pro qui s’affiche sur 1284x2778 pixels. Les deux supportent le format HDR10+ avec, en plus pour le mobile Apple, le support du format Dolby Vision. Les deux smartphones sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6 ainsi que du NFC. Ils n’ont pas de port audio jack. Le OnePlus 10 Pro accepte jusqu’à 2 cartes SIM alors qu’une seule peut être utilisée sur l’iPhone 13 Pro. Ce dernier profite d’une certification IP68 ce qui n’est pas le cas du OnePlus.

Lequel est le plus puissant ?

Question performances, c’est l’iPhone 13 Pro qui domine avec son processeur Apple A15 Bionic livrant de meilleurs résultats que le Snapdragon 8 Gen 1 installé au sein du OnePlus 10 Pro mais qui est très loin de démérité étant tout de même le meilleur chipset pour un smartphone sous Android. Il est associé ici à 8 ou 12 Go de mémoire vive tandis qu’il faut compter sur 6 Go au sein de l’iPhone 13 Pro. Pour enregistrer des données, l’iPhone 13 Pro est proposé à partir de 128 Go de mémoire interne, mais aussi avec 256, 512 et même 1 To. Le OnePlus 10 Pro est livré avec 128 ou 256 Go sans possibilité d’ajouter de carte mémoire. Le OnePlus 10 Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 80 watts en filaire, 50 watts sans fil et propose aussi la charge inversée à 5 watts pour des petits objets connectés, par exemple, qui peuvent ainsi se charger dans son dos. Pour l’iPhone 13 Pro, il faut compter sur une batterie de 3095 mAh supportant la charge à 25 watts donc beaucoup moins rapide. Il y a aussi possibilité d’une charge sans fil.

Quels équipements pour la photo et la vidéo

Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 10 Pro est équipé d’un capteur principal Sony IMX789 à 7 lentilles stabilisé de 48 mégapixels avec un autre capteur, Samsung cette fois, JN1 de 50 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle jusqu’à 150 degrés. Il y a également un dernier capteur de 8 mégapixels stabilisé aussi capable de proposer un zoom optique 3,5x. Pour l’iPhone 13 Pro, il y a 3 capteurs de 12 mégapixels dont les deux premiers sont stabilisés et un offre un zoom optique 3x. Pour les selfies, le OnePlus 10R dispose d’un capteur de 32 mégapixels tandis que l’iPhone 13 Pro se contente d’un capteur de 12 mégapixels. Le partenaire Hasselblad pour OnePlus aide à l’optimisation des photos par traitement logiciel pour établir les couleurs les plus fidèles possibles par rapport à la réalité. Pour la vidéo, le OnePlus 10R peut filmer avec une définition maximale Ultra HD à 60 images par seconde et au format LOG, si besoin. C’est aussi possible depuis l’iPhone 13 Pro qui propose également un format propriétaire ProRes.