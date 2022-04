Les nouvelles offres promotionnelles du BIG RED sont arrivées !

RED by SFR a lancé ses nouvelles offres promotionnelles signées THE BIG RED valables jusqu'au 25 avril prochain inclus ! De 5Go à 200Go à prix cassé, avec ou sans l'option 5G, avec la possibilité de communiquer et de vous connecter en Amérique du Nord ; venez vite les découvrir dans cet article !

RED by SFR et son nouveau BIG RED Depuis ce matin, l'opérateur RED by SFR met en avant ses trois nouvelles offres mobiles en promotion à l'occasion du BIG RED, disponibles jusqu'au 25 avril prochain, 23h59. Sans engagement, vous aurez l'opportunité de résilier l'un ou l'autre de ces abonnements dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à prévoir. La particularité des offres BIG RED du moment est que vous pouvez agrémenter votre abonnement mobile avec deux options. La première est l'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada", valable pour les trois forfaits proposés. Elle vous coûtera 5€ par mois et vous permettra de vous connecter à hauteur de 20Go depuis les destinations citées, mais aussi la possibilité de communiquer à votre guise depuis celles-ci ! La seconde ne concerne que les forfaits avec le plus de data, à savoir le forfait RED 100Go et le forfait RED 200Go. Également facturée à 5€ par mois, l'option "vitesse 5G" offrira davantage d'efficacité à votre navigation web en France métropolitaine. Forfaits du BIG RED : de 5Go à 200Go dès 5€ Les trois forfaits du BIG RED permettront aux utilisateurs de communiquer sans compter depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement depuis les pays de l'Union européenne. De même, notez que vous pourrez utiliser l'illimité pour appeler à votre convenance depuis cette première zone vers les numéros des DOM, excepté vers ceux de Mayotte. En termes d'offre mobile, vous aurez le choix parmi trois forfaits. Idéal pour les petites consommations de data comme pour les petits budgets, le forfait RED 5Go est à 5€ par mois. Vous pourrez alors profiter de 5Goen France métropolitaine et de 6Go supplémentaires lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. Si vous avez envie de disposer du maximum de data, vous pouvez opter pour l'offre RED 100Go à 13€ par mois. Vous pourrez utiliser 100Go en France métropolitaine et 14Go depuis l'étranger (UE/DOM). Le forfait RED 200Go est une autre option : 200Go en France métropolitaine et 17Go pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et DOM pour la somme de 15€ par mois.