Deux forfaits mobiles 60Go à prix cassé !

Vous êtes à la recherche d'un forfait mobile avec 60Go à bon prix ? Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver parmi les offres existantes, c'est pourquoi nous vous présentons dans cet article un duel de forfaits 60Go sans engagement avec les opérateurs Sosh et La Poste Mobile ! Alors, forfait SIM 60Go à 9,99€ ou série limitée 60Go à 13,99€ ? Réponse dans cet article !

Les offres en promotion de Sosh et La Poste Mobile

Les opérateurs Sosh et La Poste mobile proposent tous deux un forfait vous permettant de naviguer sur le web à hauteur de 60Go. Ces offres bénéficient d'un tarif promotionnel valable respectivement jusqu'au 2 mai (9h00) et jusqu'à ce mardi 26 avril, 23h59. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'un ou l'autre de ces forfaits dès que vous le souhaitez et sans aucun frais à votre charge.

Chez Sosh, la série limitée 60Go est à 13,99€ par mois, et ce, sans condition de durée. Vous pourrez alors vous connecter en utilisant les 60Go fournis par votre forfait en France métropolitaine et les 12Go dédiés à votre usage internet depuis l'étranger (Union européenne et DOM). Du côté des communications, vous pourrez profiter de l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations.

L'opérateur La Poste Mobile met à disposition en exclusivité web son forfait SIM dont le tarif bénéficie d'une réduction mensuelle de 3€ la première année d'abonnement. Ainsi, pendant un an, votre forfait sera facturé à 9,99€ par mois au lieu des 12,99€ initialement demandés. Ce dernier vous offrira 60Go en France Métropolitaine et pas moins de 15Go utilisables lors de vos séjours dans les DOM ainsi qu'en Europe. Là encore, vous aurez l'opportunité de communiquer comme bon vous semble où que vous soyez en Europe.

Forfait SIM ou Série Limité Sosh ?

Bien que ces deux offres soient intéressantes et relativement identiques, quelques critères pourraient faire pencher la balance vers l'un ou l'autre de ces forfaits. Voici notre sélection pour éclairer votre choix :

Le prix : le forfait de La Poste Mobile est plus avantageux. En effet, vous pouvez économiser jusqu'à 48€ la première année par rapport au forfait Sosh et par la suite, 12€ chaque année.

L'ouverture des communications vers les DOM : l'un comme l'autre des forfaits propose l'illimité pour les communications émises depuis la Métropole vers les DOM. La série limitée de SOSH vous sera cependant plus favorable si vous avez des proches dans les DOM. En effet, le forfait SIM émet quelques réserves : les appels sont autorisés, mais hors Visio et seuls les SMS sont concernés, tandis qu'avec SOSH les appels comme les SMS/MMS profitent de l'illimité.

La data à l'étranger : le forfait SIM est plus généreux. En effet, il fournit 15Go contre les 12Go proposés par la série limitée de Sosh.

Le petit plus : si vous êtes amateur de 5G, seul le forfait SIM de La Poste Mobile vous permet de souscrire à l'option 5G. Vous pouvez en bénéficier pour la somme supplémentaire de 5€ chaque mois.