Le smartphone Xiaomi Redmi 10A serait sur le point d’être commercialisé à l’échelle mondiale

Xiaomi a présenté à la rentrée dernière le smartphone d’entrée de gamme, Redmi 10. Il pourrait être prochainement rejoint par le Redmi 10A officiels en Inde et en Chine mais pas encore pour les autres marchés. Il a été repéré sous Geekbench livrant quelques détails techniques.

Le smartphone d’entrée de gamme Redmi 10 est disponible depuis quelques mois maintenant. Outre les nouvelles séries haut de gamme Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, le constructeur doit continuer à étoffer son catalogue à travers ses différentes références. Ainsi, il pourrait prochainement annoncer un nouveau modèle à l’échelle internationale avec le Redmi 10A. En effet, celui-ci a déjà été officialisé en Chine et en Inde, deux marchés extrêmement importants pour Xiaomi et il pourrait ainsi être proposé au reste du monde. Il vient d’être aperçu dans les listes des résultats des mesures de performances de l’application Geekbench dont les scores sont publiés sur son site. Il porte la référence 220233L2G.

Un chipset MediaTek Helio G25 à bord

D’après les captures d’écran du site Geekbench, le Xiaomi Redmi 10A embarquera un processeur MediaTek Helio G25. Il lui permet d’obtenir des scores de 132 pour les tests mono-cœur et 486 pour les évaluations multicœur ce qui correspond à des résultats d’entrée de gamme. Le mobile dispose aussi de 2 Go de mémoire vive. Il sera animé par Android 11 avec une surcouche logicielle développée par la marque. Ce sont toutes les informations que l’on peut tirer de la publication des résultats sous Geekbench bien que les modèles chinois et indiens aient été lancés et dont la version internationale ne devrait pas beaucoup (voire pas du tout) varier.

Quelles autres caractéristiques techniques attendues ?

Les versions indiennes et chinoises du Redmi 10A utilisent un écran LCD de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau en façade qui abrite un capteur de 5 mégapixels. Il est alimenté par une batterie de 5000 mAh ce qui devrait lui apporter une belle autonomie. Il supporte la charge à 10 watts. À l’arrière, il y a un capteur photo de 13 mégapixels. Un lecteur d’empreinte digitale est positionné au dos. Ces caractéristiques restent à être confirmées par la marque et comptez sur nous pour vous en dire plus dès que nous en saurons plus.