Vivo X80 et Vivo X80 Pro, toutes les caractéristiques techniques des prochains smartphones Vivo avant l’heure

La marque chinoise Vivo devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché de deux nouveaux smartphones haut de gamme. Il s’agit des X80 et X80 Pro dont toutes les caractéristiques techniques ont fuité, bien avant la présentation officielle. En voici tous les détails.

Les prochains smartphones Vivo X80 et Vivo X80 Pro seront les modèles flagships de la marque. Ils doivent profiter d’un design particulièrement abouti et plusieurs coloris sont pressentis à la faveur de rendus photo extrêmement réalistes publiés sur le réseau social Twitter.

Quelle fiche technique pour le Vivo X80 ?

Le smartphone Vivo X80 serait doté d’un écran tactile AMOLED de 6,78 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz en mode adaptatif. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale installé sous l’écran. Le mobile serait animé par une puce MediaTek Dimensity 9000 associée à 12 Go de mémoire vive LPDDR5 avec 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne. À l’avant, il y aurait un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie. Au dos, on aurait droit à une configuration à triple caméras avec comme module principal un capteur de 50 mégapixels ouvrant à f/1.75 accompagné d’un capteur de 12 mégapixels pour les photos en mode ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 mégapixels serait également là pour proposer un zoom optique 2x. Le Vivo X80 devrait introduire le premier processeur de traitement d’images développé par le fabricant, le V1+. Le mobile mesure 165x75,2x8,3 mm pour un poids de 205 grammes. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge à 80 watts, comme le Oppo Find X5 Pro ou le OnePlus 10 Pro, par exemple. Il ne supporte pas la charge sans fil.

Quelles différences avec la version X80 Pro ?

La version Pro utilise de nombreux composants présents dans le Vivo X80. En effet, il dispose du même écran mais avec une plus grande définition. Sa batterie profite de 200 mAh de plus et le mobile gagne la possibilité d’une charge sans fil ainsi que d’une charge inversée. En outre, le X80 Pro de Vivo serait animé par un processeur plus véloce puisqu’il s’agirait du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 installé dans les autres mobiles haut de gamme d’autres marques. Sa partie photo est plus musclée aussi avec une configuration de 50+48+12+8 mégapixels avec un zoom optique 5x et un zoom numérique jusqu’à 60x. Le Vivo X80 Pro aurait une épaisseur de 9,1 mm ce qui est assez important pour un tel appareil et un poids de 220 grammes, là aussi, le situant parmi les plus lourds du marché.

Nous attendons une présentation officielle de ses smartphones ainsi que de potentielles dates de disponibilité et leurs prix respectifs.