Forfait mobile : Les nouvelles promotions RED et B&You de 5 à 200Go dès 4.99€ sont arrivées !

Vous souhaitez changer de forfait mobile, mais pas à n'importe quel prix ? Ça tombe bien, les opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom mettent en avant de toutes nouvelles offres promotionnelles sans engagement avec de 5Go à 200Go d'internet à partir de 4,99€ par mois ; découvrez-les en détail dans cet article !

RED by SFR et ses forfaits RED

RED by SFR met à disposition jusqu'au 2 mai prochain, 23h59, quatre forfaits RED bénéficiant d'un tarif préférentiel valable sans limitation de durée ! De 5Go à 200Go, vous pourrez communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Union européenne et les DOM. Depuis la Métropole, il vous sera également possible d'appeler en illimité vers les départements d'outre-mer, excepté vers Mayotte.

Envie d'agrémenter votre forfait ? L'option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" est à 5€ par mois ! Vous pourrez alors bénéficier de l'illimité depuis ces destinations pour vos appels, SMS et MMS et disposer de 20Go afin de rester connecté depuis ces destinations !

Pour les amateurs de 5G, vous pourrez souscrire à l'option "vitesse 5G" avec les forfaits RED 80Go, 120Go et 200Go pour la somme supplémentaire de 5€ par mois.

Voici donc les différentes offres qui se présentent à vous :

5€/mois : 5Go en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 13€/mois : 80Go en France, 12Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 15€/mois : 120Go en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois : 200Go en France, 17Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Bouygues Telecom et ses forfaits B&You

Jusqu'au 4 mai inclus, l'opérateur Bouygues Telecom vous permet de saisir l'une de ses quatre offres mobiles en promotion. En effet, avec de 5Go à 200Go d'internet, ces dernières se voient attribuer un tarif avantageux qui restera valable même au-delà de la première année d'abonnement !

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que souhaité, et ce, depuis la France métropolitaine, les départements d'outre-mer et plus largement en Europe.

Les forfaits B&You à votre disposition sont les suivants :