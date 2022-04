Des rendus de ce qui pourrait être le prochain Samsung Galaxy A04 d’entrée de gamme

La marque Samsung fait doucement évoluer ses séries de smartphones et après avoir commercialisé des modèles haut et milieu de gamme, le constructeur devrait prochainement proposer un successeur au Galaxy A03s avec le Galaxy A04. Des rendus réalistes viennent d’être publiés sur la toile.

La gamme des smartphones peu chère est en passe d’être renouvelée chez Samsung et notamment avec l’arrivée d’un modèle qui pourrait séduire un très large public reprenant les codes de ces prédécesseurs avec notamment un design assez similaire et des caractéristiques dont certains pensent connaître les détails.

Un air de déjà pour le design

Concernant le design, c’est une nouvelle fois grâce à @OnLeaks que l’on peut voir en avance à quoi pourrait bien ressembler le prochain Samsung Galaxy A04. Le mobile aurait des dimensions de 164,5 mm en hauteur, 76,5 mm en largeur et 9,18 mm de profil ce qui fait un appareil plutôt imposant et pas spécialement fin étant donné qu’il serait l’un des plus épais du marché. Rappelons que le Galaxy A03s fait 166,5x75,9x9,2mm. Toujours d’après @OnLeaks, le Galaxy A04 aurait un écran de 6,5 pouces. Il devrait s’agir d’une dalle LCD, comme le Galaxy A03s. Les formes globales du smartphone seraient assez classiques. Il reprendrait l’organisation et sur le design des blocs d’optiques des Galaxy S22 Ultra, Galaxy A32 5G avec uniquement les capteurs qui sortent de la coque arrière du mobile pour un effet épuré.

Quelles autres caractéristiques ?

Le Galaxy A04 aurait une prise audio pour brancher un casque et un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Il pourrait accepter deux cartes SIM et une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, sur le profil opposé. Selon plusieurs sources, il semblerait que le Galaxy A04 soit animé par un processeur MediaTek Helio P35 avec une batterie de 5000 mAh supportant la charge 15 watts. Il serait doté d’une configuration de capteurs photo de 13+2+2 mégapixels au dos et d’un module de 5 mégapixels à l’avant au niveau de l’encoche.