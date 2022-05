Deux nouvelles promos sur les forfaits Sosh 5Go et 110 Go

Grosses nouveautés en vue dès aujourd'hui chez Sosh ! Trouver un forfait de téléphone à petit prix devient un jeu d'enfants grâce à cet opérateur low cost. Deux nouvelles promotions sont disponibles depuis ce matin et jusqu'au 12 mai avec les séries limitées 5 Go et 110 Go.

Série limitée Sosh à 6,99 €/mois pour 5 Go

Vous n'avez pas l'utilité d'une grosse enveloppe internet ? Sosh ne vous a pas oublié ! L'opérateur low cost vous propose un mini abonnement 5 Go. Le tarif du forfait Sosh est de 6,99 €/mois au lieu de 9,99 €/mois sans condition de durée, pour un max d'avantages !

Avec ses 5 Go de data sur le réseau d'Orange ainsi que ses appels, SMS et MMS illimités (services disponibles dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis toute l'UE), ce forfait de téléphone illimité va en convaincre quelques-uns. Vous avez même la possibilité de conserver votre numéro de téléphone actuel.

Un maxi forfait 110 Go à 16,99 €/mois

Vous êtes en quête d'un abonnement de téléphone 110 Go ? Nous vous avons trouvé un bon plan qui a de quoi vous séduire ! Où retrouver cette promo ? Chez Sosh bien sûr ! En souscrivant au forfait Sosh avant le 12 mai, vous pourrez profiter d'un super prix de 16,99 €/mois au lieu de 20,99 €/mois. Le mieux, c'est que cette super bonne affaire est valable sans condition de durée !

Les services proposés par cette offre mobile illimitée comprennent 110 Go de data, et ce, dans la métropole. Avec ses 15 Go de data (inclus) sur le réseau d'Orange depuis l'Outre-Mer et depuis l'Union européenne, cet abonnement mobile sans engagement devrait en plus vous convaincre. Par ailleurs, ses appels, SMS et MMS illimités vous permettront d'utiliser votre mobile en toute tranquillité, que ce soit en France métropolitaine, depuis les départements d'Outre-mer ou depuis l'Union européenne.