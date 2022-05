Une batterie avec une plus grande capacité pour le futur Samsung Galaxy Z Flip4 ?

Le géant sud-coréen Samsung devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché des nouvelles versions des smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4. Si le premier est attendu avec une batterie plus endurante, c’est aussi le cas du deuxième, d’ailleurs, l’une de ces principales faiblesses.

Actuellement, Samsung propose deux smartphones pliants, le Galaxy Z Fold3 qui s’ouvre comme un livre et le Galaxy Z Flip3 qui est un modèle à clapet. Leurs successeurs respectifs devraient être officialisés dans les prochains mois. Le Galaxy Z Flip3, en particulier, est un très bon smartphone, extrêmement compact et qui profite d’une très bonne expérience logicielle et matérielle, pêche par son autonomie. En effet, il est difficile de pouvoir l’utiliser plus d’une journée complète avec une seule charge. La capacité de la batterie du Z Flip3 est de 3300 mAh. C’est la même capacité que sur les précédents modèles de la marque.

Un peu plus de capacité pour la batterie du Galaxy Z Flip4

Le Galaxy Z Flip4 pourrait avoir une batterie ayant une capacité supérieure à celle proposée au sein du Galaxy Z Flip3. En effet, le site Galaxy Club pense avoir trouvé des preuves que le Galaxy Z Flip4 profiterait d’une batterie d’une capacité de 3400 mAh. Cela représenterait une augmentation de 100 mAh ce qui n’est pas extraordinaire non plus au regard des batteries de 4500 et 5000 mAh dont la plupart des smartphones conventionnels (non pliants) sont dotés. Plus précisément, le Galaxy Z Flip4 serait équipé de deux unités de stockage d’énergie afin de pouvoir se recharger plus rapidement. À ce titre, nous ne savons toujours pas à quelle puissance peuvent se recharger les futurs Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4. En effet, Samsung, à la différence de presque tous les autres fabricants de smartphones, ne se livre pas à la course de la charge la plus rapide et propose, sur ces combinés, des puissances supportables de 15, 18, 25 voire 45 watts pour les modèles les plus haut de gamme lorsque Xiaomi ou realme et bientôt OnePlus proposent du 120 voire du 150 watts…

Une plus grande autonomie malgré tout

Outre l’augmentation de 100 mAh de la capacité de la batterie qui serait logée dans le Galaxy Z Flip4, celui-ci pourrait aussi compter sur la présence de son processeur, un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 si on en croit les dernières rumeurs à ce sujet. En effet, même si les performances sont supérieures aux précédents chipsets, celui-ci pourrait permettre au smartphone d’être plus économe en termes d’énergie consommée au fil de la journée. Le Galaxy Z Flip4 pourrait alors atteindre la journée d’autonomie avec une seule charge, ce qui serait un minimum.

Concernant les autres caractéristiques, le mystère est encore de mise bien que certaines personnes pensent savoir que le Galaxy Z Flip4 aura un écran interne de 6,7 pouces, comme le Galaxy Z Flip3 et qu’il devrait avoir un design très similaire à ce dernier. La présentation officielle des Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 devrait se dérouler courant août.