Forfait mobile : Dernier jour pour les trois énormes promos French Days de Cdiscount Mobile

Les offres proposées à l'occasion des French Days chez Cdiscount Mobile expire ce lundi 9 mai à minuit. Vous arrivez juste à temps pour obtenir un forfait mobile sans engagement de 10 à 100Go à partir de 4.99€ mois et pas seulement la première année.

French Days : Dernier jour pour ces 3 promos forfaits mobiles

Les trois forfaits mobiles lancés à l'occasion des French Days chez Cdiscount Mobile disparaîtront ce lundi 9 mai à minuit. Il n'est donc pas trop tard pour bénéficier d'une offre mobile avec de l'illimité et des volumes Web compris entre 10 et 100Go à prix cassés et pas seulement la première année.

Ces forfaits mobiles sont réservés aux nouveaux abonnés et sont sans engagement de durée. En optant pour l'un de ces abonnements de téléphones pas chers, le client est libre de changer à tout moment ou de résilier son contrat mobile sans aucuns frais. Les offres mobiles de l'opérateur Cdiscount Mobile fonctionnent par ailleurs sur le réseau 4G de Bouygues Telecom.

Quel forfait spécial French Days choisir : 10Go, 60Go ou 100Go ?

Cdiscount Mobile met à disposition trois forfaits mobiles adpatés à tous les profils et à prix mini. Dans tous les cas, vous pourrez appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en France mais également en voyage depuis les départements d'outre-mer et depuis l'Union européenne.

Au niveau des consommations internet, vous pourrez choisir entre les trois formules suivantes :