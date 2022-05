Des promotions incroyables sur les Samsung Galaxy A53, S21 FE et A33 pendant quelques jours seulement !

Découvrez les offres exceptionnelles pendant les semaines Galaxy Series chez Samsung. Du 10 mai au 21 juin 2022, des remises immédiates font chuter les prix des Galaxy A53, Galaxy S21 FE et Galaxy A33. Jusqu’à 60€ de remise et une enceinte JBL Flips offerte, découvrez vite comment profiter de ces offres incroyables.

Samsung Galaxy A53 5G : une réduction de 50€ fait chuter son prix

Jusqu’au 21 juin prochain, Samsung propose des promotions exceptionnelles sur ses smartphones. Ne ratez pas l’occasion d’acheter votre téléphone Samsung en promotion. Pour tout achat ou location d’un Samsung Galaxy A53 5G, bénéficier d’un remboursement de 50€. Vendu à 459€, grâce au remboursement, vous ne paierez au final votre Galaxy A53 5G seulement 409€. Pour bénéficier de ce tarif promotionnel, il vous suffit simplement de remplir le bulletin de participation présent sur le site de Samsung. Vous recevez votre remboursement sur votre compte bancaire sous un délai de 3 semaines. Jusqu’au 29 mai prochain, 50€ de crédits Google Play sont offerts.

Le Samsung Galaxy A53 5G est doté d’une RAM de 6 Go et d’un espace de stockage de 128 Go. Il est proposé en 4 coloris : noir, bleu, blanc ou pêche.

Le Samsung Galaxy A33 5G est lui aussi en promotion

Tout comme le Galaxy A53 5G, le Samsung Galaxy A33 5G profite des semaines Galaxy Series pour être en promotion. Une offre de remboursement de 30€ est proposée sur ce modèle jusqu’au 21 juin ainsi qu’une coque offerte, jusqu’au 29 mai prochain. Ainsi au final, au lieu de payer votre Galaxy A33 379€, il vous coutera seulement 349€. Samsung propose également de reprendre votre ancien téléphone. N’hésitez pas à le faire estimer pour connaître le montant de cette reprise.

Le Samsung Galaxy A33 5G en promotion est une version avec 128 Go d’espace de stockage ainsi qu’une RAM de 6 Go.

Samsung Galaxy S21 FE : 60€ de remise + un cadeau d’une valeur de 139€ offert

Si vous avez envie de vous laisser tenter par le Samsung Galaxy S21 FE 5G, l’offre qui suit devrait vous convaincre de franchir le pas. En ce moment, en achetant un Galaxy S21 FE sur le site internet de Samsung, deux supers cadeaux vous seront offerts. L’enceinte JBL Flip5 d’une valeur de 139€ sera pour vous pour 0€ seulement. Un cadeau parfait pour écouter vos musiques préférées où vous le voulez. A cela s’ajoute un crédit de 50€ à dépenser sur Google Play store, de quoi continuer à vous faire plaisir.

Avec une remise immédiate de 60€, le prix du S21 FE passe de 759€ à 699€. C’est donc le moment idéal pour s’offrir l’un des derniers fleurons de la marque.