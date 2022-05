Honor X8 vs Redmi Note 11s : lequel acheter ?

Vous souhaitez vous offrir l’un des derniers smartphones Honor X8 ou Xiaomi Redmi Note 11s mais ne savez pas exactement lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés pour vous aider dans votre choix.

Les deux smartphones comparés aujourd’hui proposent des designs conventionnels avec des formes arrondies juste ce qu’il faut pour proposer une bonne prise en main. Le bloc d’optiques du Redmi Note 11S est un peu plus grand que celui du Honor X8, plus discret. Des deux, c’est le mobile Honor le moins lourd avec 177 grammes sur la balance contre 179 grammes pour son concurrent. C’est aussi le plus fin avec seulement 7,45 mm de profil contre 8,09 mm pour le Xiaomi. Pourtant, le Honor X8 est plus grand que le Xiaomi Redmi Note 11S. Ce dernier dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 4000 mAh ce qui devrait lui permettre d’apporter une autonomie supérieure. En outre, il se recharge plus rapidement que le Honor X8 avec le support de 33 watts contre 22,5 watts.

Deux écrans assez différents

L’écran le plus intéressant est installé sur le Xiaomi Redmi Note 11S avec une dalle AMOLED de 6,43 pouces de diagonale rafraîchit à 90 Hz contre une dalle LCD sur 6,7 pouces qui dispose également d’une fréquence de 90 Hz. Les deux offrent la même lisibilité avec une définition de 1080x2400 pixels. Différentes options pour optimiser l’affichage sont disponibles dans les paramètres. Les deux mobiles sont compatibles 4G et propose du Wi-Fi 5 avec le support de la technologie NFC pour le paiement sans contact et l’appairage avec des objets connectés, par exemple. Ils peuvent accepter deux cartes SIM et le Xiaomi Redmi Note 11S supporte une carte mémoire. Ce dernier dispose également d’une prise audio jack pour brancher un casque. Les deux sont équipés d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté. Le Xiaomi a l’avantage d’avoir un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est aussi protégé contre les éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quelle configuration pour les photos

Pour les performances, c’est le Xiaomi Redmi Note 11S qui domine les débats avec son chipset MediaTek Helio G96 contre un Qualcomm Snapdragon 680 associé à 6 Go contre 4 ou 6 Go pour le mobile Xiaomi. Enfin, concernant les capacités photo, le Xiaomi embarque un capteur principal de 108 mégapixels accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Pour le Honor X8, on peut compter sur l’intégration d’un capteur principal de 64 mégapixels. Il y a également un capteur grand-angle de 5 mégapixels et deux autres objectifs de 2 mégapixels. Pour les selfies, les deux appareils disposent d’un capteur de 16 mégapixels en frontal.