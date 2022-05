Un nombre hallucinant de capteurs photo à l’arrière du Xiaomi 12 Ultra ?

La marque Xiaomi a présenté ses smartphones de la série 12 et il se pourrait qu’ils soient bientôt rejoints par la version « ultime », la plus haut de gamme avec le Xiaomi 12 Ultra. Une photo de ce qui pourrait être sa coque arrière vient d’être publiée sur Twitter montrant un nombre hallucinant de capteurs photo. En voici tous les détails.

La compétition du smartphone qui sera capable de faire les plus belles photos n’est pas près de s’arrêter. En effet, les utilisateurs sont de plus en plus friands des capacités offertes par leurs smartphones et les fabricants poussent également dans ce sens, équipant leurs appareils de configurations toujours plus avancées pour des résultats toujours plus beaux. Si la course n’est plus vraiment à qui embarquera le plus grand nombre de pixels, le nombre de capteur peut jouer. En effet, les modèles d’entrée de gamme sont dotés d’un ou de deux objectifs lorsqu’on peut en compter jusqu’à 4 à l’arrière de certains modèles haut de gamme. Il y a encore quelques mois, Xiaomi occupait la première place du classement DxOMark avec le Mi 11 Ultra devancé depuis par le Huawei P50 Pro puis, récemment, par le Honor Magic4 Ultimate.

8 découpes à l’arrière de la coque du potentiel Xiaomi 12 Ultra

Pour son prochain flagship, le Xiaomi 12 Ultra, le fabricant pourrait décider de ne faire aucun compromis dans la configuration photo. Une image de ce qui pourrait être sa coque arrière vient d’être publiée sur le réseau social Twitter sur le compte de @Slashleaks, à l’origine de nombreuses indiscrétions qui se sont révélées exactes. La photo en question montre toutes les découpes nécessaires pour laisser de la place aux différents capteurs qui seront installés dans le dos du smartphone. On remarque que la partie supérieure est légèrement surélevée par rapport au reste de la coque. On peut compter 8 découpes dont le rond central qui pourrait abriter le capteur principal de l’appareil. Il se murmure qu’il pourrait s’agit d’un capteur Sony IMX800 de 1/1,1 pouce.

Le capteur principal serait associé à un objectif ultra grand-angle et à un téléobjectif. Il est possible que cette configuration soit complétée par un objectif à zoom dédié comme sur les Samsung Galaxy S22 Ultra. On peut également imaginer qu’un capteur LiDAR soit également de la partie sans oublier le flash qui doit aussi trouver sa place parmi tous ces orifices. Quelle que soit la configuration finale de l’appareil, Xiaomi entend bien récupérer sa première place dans le classement DxOMark en montrant son savoir-faire dans ce domaine extrêmement disputé qu’est celui de la photo avec un smartphone.

