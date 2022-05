Forfait pas cher : Nouvelle Série Limitée SOSH avec 90Go sur le réseau Orange

Sosh lance une nouvelle série limitée à bas prix. Ce nouveau forfait illimité avec 90Go de 4G sur le réseau Orange est en promotion au prix de 13.99€ par mois. Découvrez tous les détails de cette bonne affaire dans la suite de cet article

90Go de 4G sur le réseau Orange pour seulement 13,99 €/mois

L'opérateur Low Cost SOSH met en avant une nouvelle série limitée. Cette offre mobile pas chère sur le réseau Orange est en promotion jusqu'au 13 juin à 9h. Sans engagement de durée, vous pourrez à tout moment changer d'offre ou d'opérateur mobile sans frais.

Cet abonnement Sosh affiché au prix définitif de 13.99€ par mois inclut 90 Go de data dans la métropole (débit réduit au-delà). Ce forfait pas cher comprend par ailleurs les appels, SMS et MMS illimités en France. Cet abonnement mobile vous accompagne aussi en voyage. Vous profiterez en effet des appels et SMS/MMS illimités en Europe et DOM vers ces zones et vers la France et vous disposerez de 15Go d’internet mobile depuis la zone Europe et DOM (hors Suisse et Andorre) (Débit réduit au-delà).

Comment passer chez SOSH ?

Si vous voulez passer chez SOSH tout en conservant votre numéro de mobile, la démarche est simple et gratuite. Pour ce faire , il suffit de demander votre RIO (Relevé Identité Opérateur) en composant le 3179 depuis votre mobile. Au moment de l'inscription, indiquez que vous conservez votre numéro de mobile (à l'étape "Vos coordonnées", rubrique "Votre futur numéro de mobile"). Grâce à ce code, l'équipe Sosh s'occupe de la résiliation de votre contrat et du transfert de votre numéro.