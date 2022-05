Nouvelles promos valables à vie dont un forfait mobile 200Go à seulement 12.90€

Les nouvelles promotions de l'opérateur Syma Mobile sont arrivées ! Elles sont énormes et valables à vie ! Ne passez pas à côté de ces bons plans pour faire de belles économies sur votre facture mobile !

Les nouvelles promos Syma Mobile sont arrivées !

Les promotions de l'opérateur Syma Mobile sont lancées et vous allez adorer ! Jusqu'au 31 mai inclus, ce MVNO vous permet de faire de belles économies tous les mois sur votre facture mobile.

Ce sont en effet quatre forfaits connectés qui vous sont proposés à des prix exceptionnels et pas seulement la première année. De 110Go à 200Go dès 7.90€ par mois, vous allez pouvoir profiter de l'internet mobile sans compter et sans vous ruiner.

Ces offres mobiles sont par ailleurs sans engagement de durée, vous pourrez donc rompre votre abonnement de téléphone à tout moment et sans frais additionnels.

Le forfait avec 110Go de 4G à moins de 8€

L'opérateur Syma Mobile propose son forfait mobile avec 110Go à seulement 7.90€ par mois à VIE. Cette offre spéciale fonctionne sur le réseau 4G de SFR, vous disposrez donc de 110Go en France métropolitaine et 6Go à l'étranger en Europe, DOM, au Liechtenstein, en Norvège et en Islande. Vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités dans l'Hexagone, depuis les DOM et depuis l'UE. De plus, avec ce forfait pas cher , vous pourrez contacter sans limite depuis la France vos proches vers plus de 100 destinations et les mobiles européens.

Les trois autres maxi forfaits mobiles dès 9.90€

Les trois autres forfaits mobiles de l'opérateur Syma Mobile intègrent encore plus de data chaque mois à maxium 12.90€ par mois. Ils fonctionnent tous sur le réseau 4G de SFR mais sont aussi compatibles avec la 5G en ajoutant l'option à 5€ par mois.

Quel que soit l'abonnement choisi, vous aurez la possiblité d'appeler et d'envoyer des SMS et MMS en illimité que ce soit dans la métropole, depuis l'Outre-Mer ou depuis l'UE. Vous pourrez également appeler sans compter depuis la France vers les fixes de 100 destinations et les mobiles européens avec ces trois offres de téléphone.

En matière d'internet, vous pourrez choisir parmi ces trois propositions :