Promos B&You de Bouygues Telecom : fin des 4 forfaits illimités à partir de 4.99€ par mois

Les promotions B&You avec quatre forfaits illimités à prix canon c'est bientôt terminé. En effet, les bonnes affaires sans engagement de l'opérateur Bouygues Telecom s'arrêtent ce mercredi 25 mai à minuit. Retrouvez vite tous les détails de ces abonnements de téléphones de 5 à 200Go à partir de 4.99€ par mois !

Fin imminente des promos B&You de Bouygues Telecom

Les forfaits B&You en promotion dès 4.99€ sont sans engagement et sans changement de tarif, même après 1 an. Ces abonnements de téléphone sont valables dans le cadre d'une nouvelle souscription avant le 25 mai inclus. A la commande, Bouygues Telecom vous facture l’achat d’une SIM à 10 €. Celle-ci est expédiée sous 72 heures gratuitement.

Pour ce qui est des tarifs et prestations, ces offres détaillées ci-dessous s'adaptent à tous les profils et tous les budgets.

De 5 Go à 200Go à partir de 4,99 €/mois

Les quatre forfaits B&You en promotion incluent de belles prestations aussi bien en France que depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez quel que soit l'abonnement choisi appeler et échanger des SMS et MMS sans compter en métropole mais également en voyage en Europe et DOM. En matière d'internet, Bouygues Telecom vous permet de choisir entre ces quatre formules :