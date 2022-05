Samsung Galaxy S21 FE 5G : 60€ de remise immédiate + 189€ de cadeaux !

A l’approche de la fête des mères, Samsung met le paquet avec des promotions de folies sur ses smartphones. Ainsi, en ce moment, le Samsung Galaxy S21 FE 5G est à prix exceptionnel. En plus d’une remise immédiate de 60€ qui fait baisser son prix, le constructeur vous offre 189€ de cadeaux. C’est incroyable et cela ne va pas durer alors découvrez-vite cette offre promotionnelle avant qu’il ne soit trop tard.

Samsung vous gâte avec une remise immédiate et des cadeaux pour l’achat d’un Samsung Galaxy S21 FE 5G

C’est le meilleur moment pour acheter un smartphone Samsung en promotion et de profiter d’offres exceptionnelles. De nombreux modèles sont à prix canon en ce moment. C’est notamment le cas du Samsung Galaxy S21 FE. On a choisi de vous présenter l’offre incroyable du constructeur sur ce modèle. A l’occasion de la fête des mères qui a lieu ce dimanche, Samsung propose une remise immédiate de 60€ pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 FE ainsi que deux cadeaux d’une valeur totale de 189€. Vous pourrez donc l’acheter à 699€ au lieu de 759€ grâce à la remise.

Jusqu’au 21 juin, recevez en cadeau une enceinte JBL Flip5 noire d’une valeur de 139€. Elle sera gratuite pour vous. Pour la recevoir, remplissez simplement une demande sur le site de Samsung. Laissez-vous guider et vous la recevrez sous un délai de 3 à 4 semaines. Le deuxième cadeau pour l’achat d’un Galaxy S21 FE, valable jusqu’au 29 mai, est un crédit de 50€ à dépenser sur le Google Play Store. Offrez vous ainsi de la musique, des films et même des abonnements comme YouTube Premium ou Disney+.

Les caractéristiques techniques du très performant Samsung Galaxy S21 FE

Le Samsung Galaxy S21 FE 5G se décline en quatre coloris différents, l'olive, la lavande, le noir et le blanc. Il a un poids de 176 g et mesure 155.7 x 74.5 x 7.9 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre la poussière et l'eau. Le Galaxy S21 FE 5G, smartphone de Samsung, propose un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 6,40 pouces de diagonale et une définition de 2340 X 1080 px.

Du côté de la photographie, quatre objectifs sont présents sur le Galaxy S21 FE 5G, trois à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal se caractérise par 12 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède quant à lui 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.2. Quant au dernier objectif arrière, il est doté d'une résolution de 8 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.4. L’objectif avant intègre, lui, une résolution de 32 Mpx. Lisez ou enregistrez vos clips vidéo en 4K@60 IPS. Ce portable embarque un stabilisateur électronique.

La puce Snapdragon 888 est épaulée par une RAM de 6 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Le mobile propose aussi un processeur 8 cœurs cadencé à 2,84 GHz. Sur le plan de la connectivité et du réseau, l'appareil est équipé de la 4G et de la 5G ainsi que du wifi 6. L'appareil utilise Android 11. Côté endurance, sa batterie de 4 500 mAh de capacité se recharge avec la charge rapide 25 W ou la charge sans fil.