Un festival de forfaits en promotion de 100 à 200 Go à moins de 10€ !

Envie de faire le plein de data à prix cadeau ? Découvrez les nouvelles offres promotionnelles mises en avant par les opérateurs Cdiscount Mobile, Auchan Télécom et NRJ Mobile ! Des forfaits avec 100Go, 120Go ou encore 130Go d'internet à moins de 10€ par mois, sans engagement et en promotion jusqu'au 31 mai inclus ; nous vous les présentons en détail dans cet article !

Cdiscount Mobile : offre à durée limitée avec 100Go à 7,99€

L'opérateur Cdiscount Mobile met en avant une nouvelle offre limitée avec 100Go d'internet au prix avantageux de 7,99€ par mois. Ce tarif préférentiel restera valable même au-delà de la première année d'abonnement!

En souscrivant à cette offre, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 100Go lorsque vous vous trouvez en France métropolitaine et profiter de 12Go lors de vos séjours passés au sein de l'Union européenne et dans les DOM.

L'opérateur ajoute à la liste des pays de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein ; destinations depuis lesquelles vous pourrez utiliser votre enveloppe data dédiée à votre connexion depuis l'étranger ainsi que l'illimité pour communiquer comme bon vous semble ! Ce dernier avantage est bien entendu disponible partout au sein de l'Union européenne.

Il vous est par ailleurs possible de souscrire à deux autres offres à durée limitée jusqu'au 31 mai : le forfait 10Go à 4,99€ par mois et le forfait 150Go à 10,99€ par mois.

Auchan Telecom : série limitée 120Go à 8,99€

Chez Auchan Télécom, vous pouvez apprécier une toute nouvelle série limitée avec 120Go d'internet pour surfer sur le net en toute sérénité depuis la France métropolitaine au prix de 8,99€ par mois sans condition de durée !

Si vous êtes amené à vous déplacer à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer, vous pourrez utiliser jusqu'à 15Go prévus par votre série limitée. Du côté des communications, vous aurez la possibilité de profiter de l'illimité depuis la Métropole comme depuis l'étranger (Union européenne/DOM).

Les forfaits 20Go et 80Go sont également disponibles et en promotion jusqu'à la fin du mois aux tarifs mensuels respectifs de 5,99€ et 7,99€.

NRJ Mobile : série limitée 130Go à 9,99€

Chez NRJ Mobile, vous pouvez opter pour le forfait proposant un maximum de gigas sans dépasser le seuil des 10€ ! En effet, pour la somme de 9,99€ par mois, sans limitation de durée, vous pourrez vous connecter à hauteur de 130Go en France métropolitaine.

13Go vous sont offerts afin que vous puissiez avoir accès à internet lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne comme dans les départements d'outre-mer. Par ailleurs, les appels, SMS et MMS émis depuis la Métropole et depuis ces dernières destinations bénéficieront de l'illimité.

Vous avez tendance à être ultra-connecté ? L'offre 200Go est à 12,99€ par mois jusqu'au 31 mai. Si, au contraire, vos besoins en data sont peu élevés, alors le forfait 7Go vous fera faire des économies puisqu'il est facturé à 4,99€ par mois !