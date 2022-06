BON PLAN RED by SFR : Un nouveau forfait mobile avec 80Go à seulement 9€ par mois !

Si vous êtes à la recherche d'un bon plan pour faire des économies sur votre abonnement mobile, le nouveau forfait RED by SFR devrait vous intéresser ! Jusqu'au 9 juin inclus, l'opérateur vous propose 80Go de 4G sans engagement au prix canon de 9€ par mois. Découvrez cette nouvelle offre promotionnelle dans cet article !

Nouvelle offre RED by SFR à ne pas rater : le forfait mobile 80Go à 9€

L'opérateur RED by SFR propose un nouveau forfait RED sans engagement à prix canon et ce jusqu'au 9 juin inclus. Vous pourrez en effet obtenir un abonnement de téléphone avec 80Go de 4G à seulement 9€ par mois. Si vous voulez profiter de la 5G de SFR, cette offre est compatible en ajoutant l'option 5G à 5€ par mois soit votre forfait 5G avec 80Go à seulement 14€ par mois. Ce forfait RED est sans engagement de durée, vous pourrez alors résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à votre charge.

Bon à savoir, si vous prévoyez de voyager cet été aux USA ou Canada, l'opérateur met à disposition une option "20Go depuis UE/DOM, USA, Canada" à 5€ par mois en supplément de votre abonnement. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 20Go et communiquer à votre guise depuis ces destinations.

Que comprend pour ce super forfait mobile RED ?

Ce forfait sans engagement en série limitée vous offre 80Go de 4G/5G depuis la France métropolitaine et vous permet d'utiliser jusqu'à 12Go supplémentaires lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne et des DOM. Vous pourrez aussi communiquer sans compter avec vos proches en France et depuis l'Europe et les DOM.

Pour bénéficier davantage de data, vous pourrez opter pour l'offre RED 160Go à seulement 14€ par mois. Vous profiterez alors de 160Go en France métropolitaine et de 16Go à l'étranger (UE/DOM).