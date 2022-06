L’iPhone 14 Pro avec un processeur Apple A16 et l’iPhone 14 avec un chipset A15, ça se confirme

La marque américaine devrait officialiser sa prochaine gamme de smartphones, les iPhone 14 en septembre prochain. Cette année, Apple semble créer une certaine scission dans la série puisque le modèle iPhone 14 Pro devrait profiter de la nouvelle génération de puce A16 Bionic alors que l’iPhone 14 aurait un processeur A15 Bionic.

Actuellement, Apple propose la série des iPhone 13 dont toutes les déclinaisons, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max sont équipés de la puce Apple A15 Bionic livrant une très grande puissance de calcul. Une petite différence toutefois entre les modèles « classiques » et « Pro » qui consiste à proposer une puce dotée de 4 cœurs pour les premiers et de 5 cœurs, donc offrant un peu plus de puissance si nécessaire, pour les deuxièmes. Mais pour la série des iPhone 14, l’histoire semble accentuer la différence entre les versions pro et les autres.

En effet, il y a quelques mois déjà, un analyste plutôt bien informé affirmait que seuls les iPhone 14 Pro seront effectivement équipés de la nouvelle puce Apple A16 Bionic. Il prétendait également que les iPhone 14 et iPhone 14 Max auraient droit au processeur A15 Bionic qui est actuellement disponible pour les iPhone 13. Rappelons que la série 14 est attendue avec les modèles iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. La version mini ne serait pas reconduite.

Des rumeurs qui se confirment

Les dires de l’analyste viennent de trouver écho auprès d’un nouveau rapport publié par le cabinet d’études TrendForce. En effet, celui-ci indique que la marque américaine présentera bien 4 modèles d’iPhone. Il précise que les iPhone 14 et iPhone 14 Max recevront la puce A15 Bionic. Ils pourraient être dotés de 6 Go de mémoire vive alors que les modèles les plus abordables de la série 13 (iPhone 13 mini et iPhone 13) n’ont que 4 Go tandis que les deux plus onéreux, les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max profitent de 6 Go de RAM.

La raison de l’utilisation de la puce A15 Bionic pour les iPhone 14 et iPhone 14 Max n’est pas très claire. Selon les analystes, il semble que cette décision soit rattachée à la pénurie de composants qui touche actuellement plusieurs pays d’Asie à l’origine de la production des téléphones portables pour Apple. Le géant américain préférerait ainsi miser sur les modèles les plus avancés pour la nouvelle puce afin de créer une vraie plus-value. Nous verrons dans les prochains mois si d’autres indiscrétions viennent jusqu’à nous confirmer ces rumeurs.