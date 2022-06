Samsung dépose un brevet pour un écran de mobile qui s’étire dans tous les sens

Bien malin qui pourra dire quel sera le prochain « formfactor » pour les téléphones portables de demain. Samsung vient de déposer un brevet pour protéger ses idées de développement d’un écran extensible qui a la capacité de s’agrandir aussi bien en longueur qu’en hauteur avec un mécanisme de roulement. Le début d’une nouvelle ère ? En voici tous les détails.

La forme conventionnelle des smartphones vit-elle ses dernières années ? Les fabricants cherchent le meilleur moyen de continuer à proposer des appareils qui soient originaux et qui permettent de remplir de plus en plus de fonctions à la faveur d’un design des plus aboutis et si possible ergonomique. Plusieurs brevets sont déposés régulièrement par des très nombreuses entreprises parmi les plus actives et Samsung en fait partie. En effet, la marque sud-coréenne a protégé ses idées en déposant des documents expliquant comment elle voyait les choses pour de potentiels futurs téléphones portables qui se transformeraient en tablettes tactiles.

Un écran qui s’étire en longueur et en largeur

C’est le site 91mobiles.com qui a découvert que Samsung avait déposé un brevet qui représente un écran extensible. Celui-ci utilise un mécanisme de roulement pour s’étirer et accroître de manière extrêmement significative sa surface d’affichage. L’idée pour le fabricant est de pouvoir utiliser un appareil d’une certaine taille pour des usages spécifiques et le même produit mais avec d’autres dimensions pour d’autres activités. Cela pourrait notamment éviter les écrans secondaires. Le brevet déposé par Samsung montre un écran extensible. Il a été publié le 27 mai 2022. Il détaille le principe de déploiement de l’écran qui s’étend aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Ainsi, selon les besoins et les contenus à afficher, il semble qu’il soit possible de faire se dérouler l’écran pour profiter d’une surface d’affichage la plus adaptée possible. En mode « normal », l’écran serait similaire à celui que l’on peut trouver sur les smartphones disponibles sur le marché.

Bien entendu, comme tous les brevets déposés et publiés, cela ne signifie pas forcément que la marque va développer ce type de projet spécifiquement mais cela donne tout de même quelques pistes sur les orientations que les différents constructeurs veulent donner à leurs recherches en ce qui concerne l’ergonomie des appareils, reste à en trouver le bon compromis entre praticité, beauté et utilité. Lors du dernier CES de Las Vegas, Samsung avait montré plusieurs prototypes de smartphones.