Nothing phone (1), quelques caractéristiques dévoilées avant l’heure, une date de présentation officielle ?

Le premier smartphone de la marque Nothing fondée par Carl Pei pourrait être officialisé dans les prochains mois. En attendant, les principales caractéristiques de l’appareil semblent avoir été percées à jour montrant, si elles sont avérées, qu’il ne s’agira pas d’un téléphone haut de gamme. Sur Twitter, en réponse à un internaute, Carl Pei lâche une date pour le lancement. Est-elle sérieuse ? En voici tous les détails.

Particulièrement attendu, le tout premier smartphone de la marque Nothing pourrait être prochainement officialisé. Jusqu’ici, tout ce que nous avions, c’était qu’il sera animé par un processeur Qualcomm. Carl Pei, l’un des fondateurs de la marque avait montré des prototypes de ce qui pourrait être le Nothing phone (1), (c’est son nom) à Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm pendant le salon mondial de la mobilité, le MWC de Barcelone, début mars. Depuis, Nothing propose le téléchargement de l’interface de lancement de sa surcouche Nothing OS. Le Nothing Launcher toujours en version bêta est disponible depuis la plateforme Google Play Store. On peut le télécharger gratuitement et l’installer sur certains smartphones seulement dont le Samsung Galaxy S21, le Samsung Galaxy S22 et le Google Pixel 5.

À quelle fiche technique peut-on s’attendre ?

Un internaute a publié un message sur le réseau social Twitter avec une capture d’écran qui est censée être la notice du smartphone reprenant les principales caractéristiques de l’appareil. Ce manuel est même disponible sur le site Amazon indien pour les liseuses Kindle. Le livre en question est signé James Omoghosa Abu déjà à l’origine d’autres manuels sur des smartphones et d’ouvrages dédiés au bien-être. L’internaute a pu extraire ce qui pourrait être une partie de la fiche technique du smartphone Nothing phone (1). On peut notamment voir qu’il pourrait être équipé d’un écran AMOLED rafraîchit à 90 Hz sur 6,43 pouces en diagonale avec une définition de 1080x2400 pixels et la compatibilité HDR10+. Le smartphone serait animé par un chipset Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go. Il serait doté d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh avec une possibilité de charge sans fil. Pour les photos, à l’arrière, le Nothing phone (1) aurait une configuration de 50+8+2 mégapixels et pour se prendre en selfie, on pourrait compter sur la présence d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant.

Une présentation officielle le 6/9 à 4:20 ou une référence à Elon Musk ?

Bien entendu, toutes les données sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Si elles se vérifient, cela indique que l’appareil vise le segment du milieu de gamme et que pour se démarquer, il devra faire fort peut-être sur son prix ou sur son design que Carl Pei promettait comme étant totalement disruptif, comme ceux de son premier produit sorti sous la marque Nothing, les écouteurs Nothing ear (1) qui présentent la particularité d’être transparents.

Lors de sa prise de parole, le 23 mars dernier, Carl Pei disait que l’appareil serait officialisé dans le courant de l’été. Sur Twitter, un internaute a posé la question de savoir quand est-ce que le smartphone serait lancé. Carl Pei s’en fendu d’une réponse qu’il faut, d’après nous, prendre avec humour. En effet, Carl Pei indique laconiquement dans son message : « 6/9 at 4:20 ». Aux premiers abords, on pourrait penser que, tranquillement sur un simple message public, le fondateur donne une information importante mais en fait, à y regarder de plus près, le nombre 69 correspond à la fin d’un cycle ou d’une étape importante qui est en train de prendre fin pour trouver le véritable chemin de vie que l’on s’est fixé. Rupture des codes dans l’industrie de la téléphonie ? C’est aussi un nombre bien connu des amateurs du Kamasutra. Le nombre 420, 4:20 ou 4/20, quant à lui, a récemment été utilisé par le milliardaire Elon Musk faisant référence au cannabis et au rituel qui est associé depuis plusieurs années maintenant : aux Etats-Unis, le 20 avril à 4h20, les consommateurs d’herbe se retrouvent pour fumer. En effet, le patron de Tesla fixait, fin 2020, le prix de la Model S à 69 420 dollars. Encore quelques semaines à attendre avant d’avoir la confirmation ou l’infirmation de ces pistes.