Découvrez le smartphone Nothing (1) avant sa présentation officielle !

L’un des mobiles les plus attendus de cette année 2022 est sans doute le premier smartphone de la nouvelle marque Nothing. Après avoir proposé en téléchargement une interface de lancement, une nouvelle partie du voile se lève sur le design de l’appareil cette fois.

Le Nothing (1) se dévoile

La marque Nothing propose actuellement une paire d’écouteurs dotée d’un système de réduction de bruit environnant et dont le design est particulièrement original car transparent permettant de voir les composants à l’intérieur de l’appareil. Mais la nouvelle société créée par l’un des fondateurs de OnePlus, Carl Pei ne compte pas s’arrêter là et devrait prochainement officialiser son premier smartphone. Celui-ci veut bouleverser les codes de l’industrie dans ce domaine, promettant un mobile au design inédit. On sait déjà que le smartphone fonctionnera sous Android avec une surcouche logicielle Nothing OS animé par un processeur Qualcomm Snapdragon. Pour voir à quoi ressemble l’interface, il est déjà possible de télécharger une application de lancement.

Nothing avance et les autres suivront

Thom Howard, responsable de la conception au sein de Nothing a pu livrer quelques réflexions en vidéo. Il a notamment évoqué le fait que tous les smartphones Android suivent les mêmes codes et intègrent des composants qui sont installés toujours au même endroit au sein des appareils ce qui aurait tué une partie de l’innovation que l’on aurait pu attendre dans cette partie car peu de marques sont prêtes à engager des frais, des ressources et du temps pour remettre en cause l’organisation interne des composants. Nothing souhaite appliquer la même politique de développement pour son premier smartphone que pour son premier produit, les écouteurs. Ainsi, la marque ne s’interdit pas de demander des choses délicates à leur fournisseur quitte à ne plus faire partie de leurs clients pour cause de trop gros défi à relever. La société dit vouloir mettre à l’honneur la charge sans fil, en plaçant au premier plan la bobine qui permet cette opération si pratique.

Il se murmure que le premier smartphone de la marque Nothing pourrait être officialisé d’ici quelques semaines. Le Nothing phone (1) pourrait être équipé d’un écran de 6,43 pouces FHD+ à 90 Hz avec une compatibilité HDR10+, un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, une configuration photo de 50+8+2 mégapixels à l’arrière et de 32 mégapixels en frontal animé par une batterie de 4500 mAh capable de supporter la charge sans fil avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Si la fiche technique pressentie ne semble pas exceptionnelle, c’est par son design que la marque veut étonner.