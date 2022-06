Dernière chance pour les promos B&You Flash avec un forfait mobile 80Go à seulement 8.99€

Si vous souhaitez profiter d'une bonne affaire pour changer de forfait mobile, c'est maintenant ou jamais ! En effet, les offres promotionnelles B&You de Bouygues Telecom sont encore disponibles, mais seulement jusqu'à demain, 23h59 ; nous vous les présentons en détail dans cet article !

Les séries spéciales B&You de Bouygues Telecom

Le 31 mai dernier, Bouygues Telecom avait lancé trois nouvelles offres mobile en promotion avec 5Go, 80Go et 160Go d'internet à des prix préférentiels valables même au-delà de la première année d'abonnement. Ces trois offres sont sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

Pour profiter de ces offres sans dépasser le seuil des 15€ par mois, vous devrez vous décider avant demain, minuit !

Quelle que soit l'offre que vous sélectionnerez, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos SMS et MMS sans vous limiter, et ce, que vous soyez en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou plus largement dans les pays de l'Union européenne. Sachez néanmoins que les communications émises depuis la Métropole en direction des DOM feront l'objet d'une facturation supplémentaire, à savoir en hors forfait.

Enfin, pour celles et ceux qui aiment voyager, veuillez noter que les garanties offertes par Bouygues Telecom doivent être utilisées de manière raisonnable !

Les forfaits B&You : 5Go, 80Go et 160Go dès 4,99€

L'ensemble des forfaits B&You bénéficie de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble partout en Europe.

Pour les petits budgets comme pour les petites consommations de data, le forfait B&You 5Go à 4,99€ par mois est idéal ! Vous apprécierez cette enveloppe data en France, mais aussi à l'étranger (UE/DOM).

Le forfait B&You 80Go vous coûtera la somme de 8,99€ par mois et vous offrira jusqu'à 80Go en France et 15Go lors de vos séjours en Europe et dans les DOM.

Enfin, si vous souhaitez faire le plein de gigas, vous pouvez opter pour l'offre B&You à 13,99€ par mois. Vous disposerez alors de 160Go pour surfer sur le web en France métropolitaine et de 20Go afin de rester connecté lorsque vous vous déplacez en Europe ou encore dans les DOM.