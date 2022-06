Le Xiaomi Redmi Note 10 5G n’a jamais été vu à un prix aussi bas depuis sa sortie !

Envie d’un smartphone performant mais vraiment pas cher ? L’excellent Xiaomi Redmi Note 10 en promotion est fait pour vous. Avec -34% de réduction, nous ne l’avons jamais vu à un prix aussi bas depuis sa sortie. Pour l’acheter au meilleur prix, c’est chez Rakuten qu’il faut tout de suite aller. On vous donne tous les détails de ce bon plan dans la suite de cet article.

En promotion, le Xiaomi Redmi Note 10 5G devient vraiment pas cher

Tout le monde ne peut pas s’offrir l’iPhone 13 en promotion alors le bon plan du jour est fait pour ceux qui ne souhaitent pas dépenser beaucoup pour changer de smartphone. Il est possible aujourd’hui de se faire plaisir avec un smartphone Xiaomi offrant un très bon rapport qualité-prix. En promotion, l’excellent Xiaomi Redmi Note 10 5G devient plus abordable que jamais ! Avec une réduction de -34% proposée sur le site de Rakuten, le prix du Redmi Note 10 chute de 269€ à seulement 176.90€. Pour moins de 180€, offrez-vous un smartphone performant qui vous donnera entière satisfaction.

Voici quelques petits avantages dont vous pourrez profiter en achetant votre Xiaomi chez Rakuten. Après votre achat, recevez 8.85€ sur votre cagnotte. Cette dernière pourra être utilisée lors d’une prochaine commande sur le site. Pourquoi ne pas vous faire plaisir avec un accessoire pour votre Redmi Note 10 ? La livraison gratuite à domicile ainsi qu’un paiement en plusieurs fois, sont deux autres services mis à votre disposition pour vous faciliter la vie !

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 10 en promotion

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G en promotion chez Rakuten est gris graphite. Il pèse 190 g et a pour dimensions 161,81 x 75,34 x 8,92 mm. Au niveau de l'affichage, l'écran du smartphone Redmi Note 10 5G intègre une dalle LCD avec 2400 X 1080 px de définition, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et 6,50 pouces de diagonale. À noter que l'écran est également doté d'un moteur de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un lecteur d'empreinte digitale.

Pour vos photos et vidéos, quatre modules photos sont présents sur le Redmi Note 10 5G, trois modules arrière et un à l'avant pour saisir des selfies réussis. L'objectif principal se caractérise par une résolution de 48 Mpx et par une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière possède, lui, une résolution de 2 Mpx et une ouverture relative de f/2,4. Quant à lui, le dernier objectif arrière propose 2 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. L’objectif frontal est doté pour sa part d'une résolution de 8 Mpx. Un stabilisateur électronique vous assurera la qualité de vos photos. Grâce à cet appareil, vous pourrez éditer ou capturer vos clips vidéo en 4K@30 IPS.

Le portable embarque une puce Mediatek Dimensity 700. Elle possède un processeur 8 cœurs cadencé à 2 GHz ainsi qu'une puce graphique Mali G57 MC2. Sur le plan RAM, l'appareil offre un espace de 6 Go. Il offre également un espace de stockage de 128 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le mobile a la 5G ainsi que le wifi 5 (ac). L'appareil fonctionne sous Android 11. Ce smartphone est équipé d'une batterie de 5 000 mAh de capacité avec charge rapide 18 W.