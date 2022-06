iPhone 13 d’Apple : achetez-le au meilleur prix et en promotion chez ce marchand !

On ne présente plus le tout dernier fleuron de la marque Apple qu’est l’iPhone 13. Si vous êtes intéressés par ce smartphone premium, vous êtes certainement à la recherche d’un bon plan pour l’acheter au meilleur prix. Même si Apple fait rarement de promotion, vous pourrez trouver l’iPhone 13 en promotion en ce moment chez Fnac. Voici tous les détails de cette offre promotionnelle.

L’iPhone 13 est en promotion chez Fnac en ce moment

De nouvelles promotions smartphones sont disponibles aujourd’hui. Même les iPhone d’Apple connaissent des baisses de prix. Alors si vous êtes à la recherche d’un bon plan pour acheter votre futur iPhone 13 au meilleur prix, vous êtes au bon endroit. Nous l’avons repéré avec -6% de réduction sur le site internet de Fnac aujourd’hui. Ainsi, au lieu de l’acheter à 909€, son prix habituel, vous pouvez l’avoir pour 859€ seulement. Faites ainsi une jolie économie immédiate de 50€.

Chez Fnac, profitez également de la livraison gratuite et rapide de votre iPhone à domicile. Un petit bonus supplémentaire de 4 mois d’abonnement à Apple Musics Spécial Famille vous est également offert. Si besoin, le paiement en plusieurs fois est également mis à votre disposition. Ce sont autant de services qui vous permettront de réaliser votre achat en toute sérénité.

Les caractéristiques techniques du très premium iPhone 13

L'iPhone 13 en promotion est disponible en six couleurs différentes : rose, bleu, vert, noir, lumière stellaire et rouge. Il pèse 162 g et a pour dimensions 146,7 x71, 5x7, 4 mm. Côté étanchéité, ce smartphone est certifié par la norme IP68, une protection contre la poussière et l'eau. L'iPhone 13 est un smartphone équipé d'un écran Super Retina de 2532 X 1170 px de définition, d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz et d'une diagonale de 6,10 pouces. À noter que l'écran est également enrichi d'un système de reconnaissance faciale pour vous authentifier et d'un capteur d'empreinte digitale.

Du côté de la photographie, l'iPhone 13 intègre trois modules photos, deux modules arrière et un à l'avant pour prendre vos plus beaux selfies. L'objectif principal est doté de 12 Mpx de résolution et d'une ouverture relative de f/1.6. Le second objectif arrière possède, lui, 12 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Pour sa part, l'objectif avant propose une résolution de 12 Mpx. D'un point de vue des clips vidéo, l'appareil peut enregistrer en 4K HDR Dolby Vision.

Quant aux performances, le portable opte pour une puce A15 Bionic, épaulée par une RAM de 4 Go et par un espace de stockage de 128 Go. Ce SoC est doté d'un processeur 6 cœurs ainsi que d'une puce graphique Super Retina XDR. Au niveau du réseau et de la connectivité, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du wifi 6 802.11ax avec MIMO 2x2. La version iOS 15 est installée sur l'appareil. D'un point de vue de l'endurance, il est alimenté par une batterie de 2 815 mAh de capacité. Pour charger votre portable à tout moment, ce smartphone dispose de la charge sans fil et de la charge rapide 20 W.