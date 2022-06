Avec -40% de réduction sur le Samsung Galaxy A52s, c’est les soldes avant l’heure !

Une semaine avant les soldes d’été 2022, des promotions incroyables sur les smartphones sont déjà disponibles ! Il n’est pas utile d’attendre le 22 juin prochain pour acheter le Samsung Galaxy A52s à prix canon. Il est en effet à prix exceptionnel chez Rakuten grâce à une réduction de -40%. Voici tous les détails de cette offre incroyable.

Le Samsung Galaxy A52s est à prix canon aujourd’hui

Le bon plan du jour, avant même le lancement des soldes d’été 2022, est signé Rakuten. Nous avons trouvé la meilleure offre pour acheter le très performant Samsung Galaxy A52s au meilleur prix. Avec une réduction incroyable de -40%, son prix chute de façon drastique. Vous pouvez ainsi acheter le Galaxy A52s au petit prix de 274.99€ au lieu de 459€. Faites ainsi une économie immédiate de 184.01€. C’est assez exceptionnel pour ne pas passer à côté de cette belle offre.

Avec Rakuten, en plus de faire une économie sur l’achat de votre smartphone, 13.74€ vous seront offerts sur votre cagnotte. De quoi vous faire plaisir à nouveau avec par exemple un accessoire pour votre Samsung Galaxy. Ce smartphone neuf vous sera livré gratuitement à domicile et un paiement en plusieurs fois est mis à votre disposition si vous le désirez.

Une fiche technique solide pour le Samsung Galaxy A52s

Le Samsung Galaxy A52s 5G à prix canon est noir. Il pèse 189 g et a pour dimensions 159.9 x 75.1 x 8.4 mm. L'écran Super Amoled du smartphone Galaxy A52s 5G est doté de 6,50 pouces de diagonale, d'une définition de 2400 X 1080 px et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À noter que l'écran est par ailleurs enrichi d'un capteur d'empreintes digitales.

Voilà quelques informations qui intéresseront les photographes amateurs : cinq objectifs sont présents sur le Galaxy A52s 5G, quatre à l'arrière, un module frontal. L'objectif principal propose 64 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/1.8. Le deuxième objectif arrière est doté, lui, d'une résolution de 12 Mpx et d'une ouverture relative de f/2.2. Pour sa part, le troisième objectif arrière intègre 5 Mpx de résolution et une ouverture relative de f/2.4. Concernant le dernier objectif arrière, il se caractérise par 5 Mpx de résolution et par une ouverture relative de f2. 4. L’objectif avant est doté quant à lui d'une résolution de 32 Mpx. Le Galaxy A52s 5G vous permettra aussi de filmer des clips vidéo en 4k. Ce portable se caractérise par un stabilisateur électronique.

Sous le capot, l'appareil opte pour une puce Snapdragon 778G. Cette dernière est équipée d'un processeur 8 cœurs cadencé à 2,4 GHz. Elle possède également une puce graphique Adreno 642L. Du côté RAM, le mobile est épaulé par 6 Go et il est équipé d’un espace de stockage de 128 Go. D'un point de vue connectivité et réseau, le mobile est équipé de la 5G ainsi que du wifi 5. Android 11 est installé sur l'appareil. Il embarque une batterie d'une capacité de 4 500 mAh avec charge rapide 25 W.