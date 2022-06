Le Xiaomi 12S repéré sur les listes des résultats de Geekbench dévoile son chipset Snapdragon 8+ Gen 1

La marque Xiaomi a annoncé la série de smartphones Xiaomi 12 avec trois modèles il y a quelques mois maintenant et nous nous attendons à la présentation un peu plus tard cette année d’une nouvelle version, le Xiaomi 12S qui embarquerait la configuration la plus puissante. Il vient d’être repéré sur les listes de Geekbench livrant des détails sur sa fiche technique dont l’utilisation du chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Actuellement, Xiaomi propose dans le commerce les Xiaomi 12X, Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro du Premium jusqu’au plus haut de gamme. Les deux derniers sont équipés d’une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec, respectivement, 8 et 12 Go de mémoire vive. Le Xiaomi 12X a un processeur Snapdragon 870. Mais il semble que la marque chinoise nous prépare de nouvelles déclinaisons avec le Xiaomi 12S. Il se murmure également qu’un Xiaomi 12S Pro pourrait aussi être officialisé d’ici la fin de l’année. Le Xiaomi 12S se concrétise ayant été repéré sur les listes de l’outil de mesure de performances Geekbench.

De très bons résultats qui ne laissent pas de place au doute sur la puce intégrée

Les résultats publiés par le site Geekbench concernant le Xiaomi 12S qui porte la référence Xiaomi 2206123SC indiquent que l’appareil profite d’une puce dotée de 4 cœurs cadencés à 2,02 GHz, de 3 cœurs avec une fréquence d’horloge de 2,75 GHz et d’un cœur à 3,19 GHz. Ces caractéristiques correspondent exactement à celles du processeur le plus puissant du moment pour les mobiles sous Android, le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Le site indique que le smartphone sera animé par 12 Go de mémoire vive sur ce modèle en particulier bien qu’il soit possible qu’il ne soit pas le seul puisqu’une version avec moins de RAM pourrait également être proposée. Le smartphone profitera d’Android 12 avec une surcouche logicielle MIUI 12. D’après la capture du site Geekbench, le mobile a réussi à obtenir un score de 1328 points pour les tests monocœur et 4234 points pour les mesures multicœurs.

Quelles autres caractéristiques attendues pour le Xiaomi 12S ?

Selon plusieurs rumeurs insistantes, il semble que le Xiaomi 12S arriverait avec un écran AMOLED supportant la fréquence de rafraichissement de 120 Hz en mode adaptatif. Il disposerait d’un capteur principal de 50 mégapixels au dos qui pourrait être visé par le nouveau partenaire photo, Leica. Enfin, notez que l’appareil pourrait supporter la charge à 67 watts. Bien entendu, toutes ses rumeurs sont a prendre avec les pincettes de rigueur en attendant la confirmation ou l’infirmation de celles-ci.